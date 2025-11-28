Las fotos del Black Friday 2025 en Sevilla

Ha llegado el Black Friday, una fecha marcada en el calendario comercial que cada año concentra miles de compras. Aunque su nombre alude solo al viernes, numerosos comercios han extendido ya las ofertas a varios días bajo la etiqueta de Black Week.

Este periodo de descuentos se ha consolidado como una oportunidad para adelantar las compras navideñas y reducir el impacto económico de los regalos. El objetivo es claro: que las compras de diciembre no mermen tanto los bolsillos y que el presupuesto festivo se reparta mejor.