Las fotos de la tala definitiva del ficus de San Jacinto de Sevilla

Los operarios de Parques y Jardines han comenzado este jueves a las 8:00 a cortar el gran tocón que queda del ficus de San Jacinto, que ha sido imposible recuperar tras la poda agresiva que se realizó en agosto de 2022, la cual se llevó por delante el 70% de su copa. La delegación que dirige la popular Evelia Rincón, presente en los trabajos, ha intentado estos años aplicar varias medidas para revitalizarlo, pero han resultado infructuosas.
1/19Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto/Juan Carlos Vázquez Osuna
