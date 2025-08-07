SUCESOS
Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto
Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las fotos de la tala definitiva del ficus de San Jacinto de Sevilla

Empieza la tala definitiva del ficus de San Jacinto

Los operarios de Parques y Jardines han comenzado este jueves a las 8:00 a cortar el gran tocón que queda del ficus de San Jacinto, que ha sido imposible recuperar tras la poda agresiva que se realizó en agosto de 2022, la cual se llevó por delante el 70% de su copa. La delegación que dirige la popular Evelia Rincón, presente en los trabajos, ha intentado estos años aplicar varias medidas para revitalizarlo, pero han resultado infructuosas.

1/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
2/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
3/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
4/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
5/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
6/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
7/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
8/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
9/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
10/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
11/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
12/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
13/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
14/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
15/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
16/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
17/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
18/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna
19/19 Imágenes de la tala definitiva del ficus de San Jacinto / Juan Carlos Vázquez Osuna

