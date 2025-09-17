Francisco Rodríguez volverá a presentarse como alcalde de Dos Hermanas

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, volverá a presentarse a las elecciones municipales en 2027, a la vez que compatibiliza este puesto con el de secretario de Organización del PSOE de Andalucía, el número dos de María Jesús Montero. Rodríguez se presentó a las municipales por primera vez en 2023, cuando relevó a Francisco Toscano, el histórico alcalde del municipio nazareno. A pesar del momento crítico que suponen las sustituciones en las alcaldías, Rodríguez mejoró el resultado de su antecesor, que ya gozaba de una mayoría absoluta plena.

En cierto modo, Rodríguez sigue en la misma estela de Toscano, que nunca salió de la esfera municipal a pesar de contar con peso dentro del PSOE.

Rodríguez ha explicado a este diario que su voluntad es la de concluir desde el Ayuntamiento la expansión urbana de Dos Hermanas, que aspira a tener 200.000 vecinos en el corto plazo y a convertirse en la quinta ciudad andaluza. Entrenúcleos es el barrio en construcción más grande de la comunidad autónoma y es que Dos Hermanas es la población con mayor número de viviendas proyectadas después de Málaga y de Sevilla. Buena parte del crecimiento natural de Sevilla se lo lleva esta población anexa que es sede de dos universidades, la Pablo Olavide y la Loyola Andalucía.

Rodríguez también seguirá el frente de la secretaría de Organización de María Jesús Montero, desde donde es posible, en su opinión, plantar cara a Juanma Moreno en las próximas elecciones autonómicas, aún sin fecha. Recientemente, Francisco Rodríguez mostró sus críticas con el PSOE por la destitución de Francisco Salazar, señalado por abusos por una asesora aunque, finalmente, no ha mediado denuncia pública. Salazar había sido concejal de Dos Hermanas, tuvo varios cargos en Moncloa e iba a ser una de las personas que se harían cargo de la organización del PSOE federal tras la salida de Santos Cerdán.