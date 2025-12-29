El frío marca el final del año en Sevilla con mínimas de cuatro grados

Sevilla atraviesa un episodio de tiempo plenamente invernal que ha tenido su primer gran aviso durante el pasado fin de semana y que se prolongará durante los próximos días. El frío y la lluvia han sido los grandes protagonistas de las últimas jornadas, dejando una sensación térmica desapacible que ha acompañado a los sevillanos tanto en la calle como en los hogares. Este panorama se mantendrá, al menos, hasta el miércoles 31 de enero, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 4 grados y máximas que apenas alcanzarán los 15, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.

El último fin de semana estuvo especialmente marcado por la inestabilidad meteorológica. La lluvia hizo acto de presencia de forma persistente, obligando a sacar el paraguas y alterando numerosos planes al aire libre, como la suspensión incluso de las sesiones de Navigalia el pasado sábado a causa del mal tiempo. A ello se sumaron temperaturas frías para la capital hispalense, con mínimas cercanas a los cuatro grados y máximas que no superaron los 16, lo que acentuó la sensación de un tiempo desapacible propio de pleno invierno. Estas precipitaciones sirvieron además como colofón a un periodo especialmente húmedo, que ha contribuido a cerrar un ciclo seco que durante meses mantuvo en alerta a la provincia.

Noches especialmente frías

Con los embalses en niveles elevados y el suelo bien empapado, Sevilla encara ahora una nueva semana dominada más por el frío que por la lluvia, aunque no se descartan cielos nubosos y alguna precipitación débil. Tras el breve paréntesis de estabilidad vivido en días anteriores, las temperaturas volverán a ser el principal foco de atención. Las noches serán especialmente frías, con madrugadas en las que el termómetro caerá hasta los 4 grados, e incluso algo menos en algunos puntos de la provincia y la Sierra Norte de Sevilla.

Durante el día, el sol permitirá una ligera recuperación térmica, situando las máximas en torno a los 15 grados, valores moderados pero inferiores a la media habitual. La amplitud térmica será notable, con contrastes acusados entre el día y la noche que obligarán a extremar la precaución, especialmente a primera hora de la mañana.

De este modo, Sevilla se enfrenta a los últimos días del año 2025 con un ambiente claramente invernal, tras un fin de semana frío y lluvioso que ha dado paso a una semana de temperaturas bajas y estabilidad relativa, y con aviso de que podrían volver las lluvias el primer fin de semana del año 2026.