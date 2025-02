Los funcionarios denuncian en Sevilla la "desatención" de Muface: "Es un disparate"

Los funcionarios están en pie de guerra y batallarán hasta el final para defender su actual modelo de sanidad. En Sevilla hay más de 74.000 personas que siguen viviendo con incertidumbre sobre su asistencia sanitaria. Son los funcionarios docentes, Policía Nacional o personal de la administración que viven en un limbo entre Muface y la Seguridad Social tras dos licitaciones fallidas.

"Es un disparate. Nosotros no elegimos estar en Muface, nos obligaron, y ahora nos vemos abandonados. Nosotros nunca hemos tenido una sanidad privada, es una sanidad concertada de la que buena parte ya pagamos nosotros durante mucho tiempo", criticaba este jueves Carmen, profesora jubilada de 72 años. "Que después de 50 años con un historial médico en este sistema veamos cómo cuando de verdad vamos a necesitar más la sanidad estemos en una situación tan injusta por el empeño de unos cuántos, no se puede consentir. No pueden quitarnos unos derechos adquiridos que, además, están recogidos en ley. No queremos una solución para un par de años y luego vernos otra vez con el mismo panorama", añadía.

La huelga convocada para el 13 de febrero se ha convertido finalmente en una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla donde CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, ha leído un manifiesto para pedir "que las mutualidades cumplan con su responsabilidad y el Gobierno con lo que les corresponde". El plazo de licitación es hasta el 5 de marzo. "Las reivindicaciones son las mismas, presionar para que un millón y medio de funcionarios sepan cuál va a ser su sistema de salud", indicaba durante la protesta el presidente de CSIF Sevilla, Rosendo Martínez, quien admite, por un lado, que las negociaciones "están más avanzadas" y critica, por otro, "la ineficacia del Gobierno".

Un momento de la protesta. / Antonio Pizarro

La sombra de los dos concursos desiertos planea y por eso CSIF señala que "la huelga se ha aplazado" a la espera de ver qué ocurre en esta tercera intentona. "La concentración de hoy ha sido una manera de decirle al Gobierno que admitimos sus avances, pero que este problema no está aún solucionado", añade Martínez.

A pie de calle, los usuarios de Muface denuncian reiterados problemas con el acceso a la atención sanitaria. Rafael Campanario es, además de profesor jubilado en Sevilla, el coordinador de la plataforma Salvemos Muface y así lo constata. Aplazamientos de pruebas que están citadas o anulaciones de consultas… "A la plataforma nos llegan constantemente situaciones que plantean retrasos en pruebas o citas médicas, así como la anulación de intervenciones quirúrgicas o listas de espera, que antes no teníamos. No hay que olvidar que hay personas con tratamientos oncológicos o de enfermedades crónicas, que están muy nerviosas porque llevamos cuatro años esperando a ver qué ocurre con nosotros", afirma Campanario. "Lo único que sabemos es que estamos ya en la tercera licitación y a la espera de ver lo que quieren hacer las empresas con nosotros", añade.

Rafael Campanario, coordinador de la plataforma Salvemos Muface. / Antonio Pizarro

Antonio Gutiérrez y Antonio Franco, dos profesores jubilados, durante la protesta. / Antonio Pizarro

Los funcionarios apuntan a la "tensión" que ya vive la sanidad pública y lamentan lo que supondría tener que sumar al colectivo de mutualistas y sus familiares. "Va a ser un sistema a reventar", sentencia el coordinador de Salvemos Muface. Antonio Gutiérrez y Antonio Franco, también profesores jubilados en la provincia, coinciden con esta impresión. "Necesitamos una solución al problema de desatención que estamos teniendo por parte de las compañías", afirma Antonio Gutiérrez. "Estamos viendo cómo muchos de los médicos que teníamos asignados están desapareciendo", añade Antonio Franco.

Los dos jubilados de Muface critican la "reducción presupuestaria" generalizada que está viviendo la sanidad, concertada como pública. "Creo que lo primero que tendrían que hacer es arreglar la Seguridad Social y, una vez funcione, la gente se va a ir, le va a dar igual un sistema que otro. A mí me preocupa la sanidad en general porque no se aplican los recursos que necesita. Si funcionara correctamente, no tendríamos problemas en pasar a la sanidad pública", sentencian.