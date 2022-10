¿Por qué cada vez gana más fuerza el alquiler de maquinaria de construcción?

La forma en la que las empresas de construcción acceden a los equipamientos necesarios para llevar a cabo su actividad ha ido variando con el paso de los años. Este es un sector que sufre una gran dependencia del contexto económico y social de cada momento y que está particularmente expuesto a cambios o acontecimientos tales como crisis económicas o, más recientemente, la pandemia del coronavirus. Por ello, cada vez es más común que estas empresas dejen atrás los modelos tradicionales a la hora de hacerse con sus equipamientos y exploren otras opciones más seguras, como el alquiler de maquinaria.

El alquiler de maquinaria es una alternativa a la compra tradicional mucho más rentable, flexible y accesible para más empresas. No es de extrañar, por tanto, que sea una tendencia al alza en el sector. Y es que los beneficios que ofrece el alquiler son muchos y muy significativos para la actividad empresarial. Así, nos encontramos en un momento en el que la demanda del servicio de renta de maquinaria no para de aumentar, siendo cada vez más las empresas que lo tienen en cuenta en su modelo de negocio. Del mismo modo que crece el número de empresas que lo ofertan.

Pero, ¿cuáles son las ventajas del alquiler de maquinaria de construcción?¿En qué se diferencia este modelo de la compra de equipamientos? De entre los muchos beneficios de esta nueva tendencia destacan especialmente cinco de ellos por ser vitales a la hora de tomar la decisión de alquilar frente a comprar.

Ventajas del alquiler frente a la compra de maquinaria

La primera y tal vez la más importante de las ventajas del alquiler frente a la compra de maquinaria tiene que ver con los costes. La renta de equipamientos de construcción es una solución mucho más económica: no requiere de una gran inversión inicial y no trae consigo constantes gastos de mantenimiento y revisión, como sí lo lleva asociado optar por el modelo tradicional de compra. El alquiler de maquinaria no necesita volver a hacer inversiones en nuevos equipos una vez las máquinas se desgastan y ofrece la posibilidad de devolverlas una vez finaliza el contrato, así como acceder a otras nuevas cuando sean necesarias.

Esta alternativa es ideal para empresas que no pueden o quieren realizar grandes inversiones en maquinaria y para aquellas que están comenzando a andar en el sector. Así, el alquiler hace que la maquinaria sea más accesible para todo tipo de empresas, incluso para aquellas que anteriormente no habrían podido asumir los costes de su compra. En definitiva, un proceso de democratización en el que se le saca más rendimiento al dinero de cada empresa.

La segunda de las ventajas tiene que ver con la utilidad. En construcción no siempre se utilizan todas las máquinas, sino que se suele trabajar por fases. Y con el alquiler de dichas máquinas se puede aprovechar esta particularidad para pagar únicamente por las máquinas que se estén empleando en cada momento. Un importante ahorro no sólo con respecto a los costes que supondría la compra de todo tipo de maquinaria necesaria en una obra, sino también con respecto a su lugar de almacenamiento.

Asimismo, optando por el alquiler, una empresa de construcción puede tener sus equipos constantemente actualizados. Y esta sería la tercera ventaja. La renta ofrece la oportunidad de contar con lo último en tecnología sin tener que preocuparse por que las máquinas que se tienen en posesión se queden obsoletas. Una ventaja competitiva y una forma de agilizar la actividad desarrollada por las empresas. Además, a través del alquiler es posible acceder a una amplia gama de equipamientos, totalmente revisados y listos para trabajar. Así, la elección de las máquinas se ajusta más a las necesidades de cada empresa en cada momento.

El alquiler de maquinaria es el presente y es el futuro. La fórmula para hacer más eficiente la actividad de las empresas de construcción y para optimizar sus recursos al tiempo que ahorran en costes. Una tendencia que va a alza y que nadie puede negar que está democratizando y ofreciendo salidas a un sector muy dañado en los últimos años.