El Gobierno ve "razonable" que la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla esté en 2035

Un jarro de agua fría a una promesa muchas veces ya incumplida. El Gobierno estima que la fecha “razonable” para tener concluidas las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla es el año 2035. Cuando parecía que la esperadísima y necesaria actuación estaba más que próxima, el Ejecutivo ha revelado esta lejana fecha en una respuesta escrita al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados. Demasiado tiempo para una ampliación de la que se lleva hablando casi dos décadas y que cuenta con el consenso de la Junta de Andalucía, propietaria de los dos edificios en los que se llevará cabo.

La pregunta de Vox fue presentada el pasado 16 de julio, apenas nueve días después de la visita del ministro de Cultura, Ernest Urtasun al Museo de Bellas Artes junto a la consejera Patricia del Pozo. La respuesta del Gobierno por escrito es del 23 de septiembre. Explica el Ejecutivo que “en este momento se prevé que la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla se materialice a través de dos inmuebles que son titularidad de la Junta de Andalucía”, extremo sabido. Continúa explicando cómo sería ese proceso: “En este tipo de operaciones entre administraciones públicas, y más tratándose de un museo de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma, se procede a emplear procedimientos de cesión de titularidad, ya sean mutaciones demaniales o instrumentos análogos, a título gratuito, es decir, sin incurrir en gasto público”.

La sorpresa llega en el siguiente párrafo, cuando se habla de los plazos que maneja el Gobierno para acometer la ampliación: “La previsión es que se licite la redacción del proyecto en 2026, procediéndose a la licitación de las obras posteriormente. En este sentido, resulta razonable estimar que las obras pudieran estar acabadas para 2035”, demasiado tiempo aunque ese año se cumpla el segundo centenario de la pinacoteca.

En la visita que Urtasun y Del Pozo realizaron al museo en julio se anunció que el Gobierno iba a estudiar el plan museológico que la Junta de Andalucía había facilitado al Ministerio de Cultura y que, “en unos meses”, se encargaría el concurso de licitación que llevará a cabo esta esperada ampliación.

Este Plan Museológico que la Junta de Andalucía ha facilitado al Ministerio de Cultura hace unos meses incorporaba al antiguo convento de la Merced Calzada, donde se concentran actualmente los fondos del Bellas Artes, el Palacio de Monsalves y la biblioteca de la calle Alfonso XII, un planteamiento que hará que la superficie útil actual de 5.937 m2 pase a un total de 13.526 m2, casi el triple. La propuesta, según detalló Del Pozo en la rueda de prensa, destina la sede actual al Renacimiento y al Barroco –el plan incide en la afortunada relación entre este antiguo Convento de la Merced y el contenido que albergaría–, mientras que las colecciones y donaciones de la sociedad sevillana ocuparán los inmuebles añadidos.

Fue en el año 2000 cuando se empezó a hablar de la ampliación del Bellas Artes en el Palacio de Monsalves, un inmueble histórico muy cercano al antiguo convento de la Merced. En su momento también se planteó que acogiera la colección Bellver, que finalmente se expone en la Casa Fabiola. Tanto las administraciones como los agentes culturales han identificado siempre este palacio, junto con el edificio anexo de la antigua biblioteca provincial de la calle Alfonso XII, como el apéndice natural de la pinacoteca, el lugar hacia el que crecer. La duda la planteó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien se despachó primero con la propuesta de hacer un gran museo en la antigua Fábrica de Tabacos, sede de la Universidad de Sevilla; y después en la Plaza de España.

Sevilla siempre ha presumido de tener la segunda pinacoteca de España. Una afirmación que algunos consideran un tanto exagerada. El antiguo convento Casa Grande la Merced es sede de esta pinacoteca que cuenta con obras maestras de Murillo, Zurbarán o Valdés Leal. Pero hay una gran cantidad de fondos, legados del siglo XIX fundamentalmente, que se encuentran almacenados y sin poder exhibirse. Las obras de autores costumbristas como García Ramos, Villegas o Jiménez Aranda no tienen cabida entre la amplia y gran colección de pintura barroca sevillana. Por eso, desde hace décadas, se habla de incorporar una anexo en el que poder mostrar estas colecciones. Según el Gobierno, todavía a habrá que es esperar diez años para que sea una realidad.