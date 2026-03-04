El Gobierno invierte más de 77.000 euros en la base de Morón para sustituir equipos y mejorar señal de navegación

El Gobierno ha formalizado este miércoles un contrato por 77.114,25 euros para la sustitución de cabinas DVOR y postes aéreos en la instalación de alta tensión de la base de Morón de la Frontera, en Sevilla. Los equipos DVOR son sistemas de radioayuda que mejoran la estabilidad y la claridad de la señal en la navegación aérea, elementos fundamentales para la operatividad del aeródromo militar.

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), solo se ha recibido una oferta para dicha licitación, que se ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos de La Rinconada, también en Sevilla. La ausencia de más competidores en el proceso de contratación ha facilitado la adjudicación directa del proyecto de modernización.

La Base Aérea de Morón de la Frontera es un aeródromo militar situado a 56 kilómetros al sudeste de la ciudad de Sevilla. Está bajo mando español y únicamente ondean la bandera y las insignias de mando españolas. Estados Unidos tiene concedidos para fines militares la utilización y mantenimiento de una serie de instalaciones de apoyo en la base, si bien correspondiendo a España la plena soberanía y control del territorio.

Precisamente esto es lo que ha generado la polémica reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando España le ha negado la utilización tanto de la base de Morón como la de Rota para participar en el ataque a Irán. El presidente americano ha amenazado con cortar el comercio con España como represalia ante la decisión del Gobierno español de no autorizar el uso de las instalaciones militares compartidas.