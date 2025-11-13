El gobierno de José Luis Sanz prepara una norma más dura para los patinetes eléctricos en Sevilla

El primer accidente mortal en el carril bici de Sevilla de un conductor de patinete eléctrico de 49 años tras chocar con otro en el que viajaban dos menores (una práctica prohibida) ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a iniciar los trámites para endurecer la normativa local que regula estos vehículos en la ciudad.

Este choque mortal indica que, como poco, se incumplía la velocidad de circulación máxima de 15 kilómetros por ahora que fija la normativa en el carril bici. En la práctica pocos usuarios de patinete cumplen este límite porque los vehículos están preparados para alcanzar 25 kilómetros por hora e incluso más si están trucados.

Otro detalle importante que obliga a revisar la norma local es que la actual ordenanza de circulación que incluye estos vehículos de movilidad personal (VMP) no se modifica desde 2019 y es necesario adaptarla a la regulación nacional.

La delegación de Movilidad empezó los trámites para reformar la normativa pocos días después del 20 de octubre, cuando se produjo el choque monumental entre los dos patinetes en Amate, en la calle Federico Mayo Gayarre, que derivó en la muerte de un senegalés de 49 años. Era de noche (20:50 h) y en el otro patinete viajaban dos menores compartiendo vehículo, pese a que es una práctica prohibida.

La iniciativa del gobierno local ha sido lanzar una consulta pública previa para una nueva regulación de vehículos de movilidad personal mediante la modificación de la ordenanza municipal de circulación de Sevilla. Además ha recabado la opinión a las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a los usuarios de patinetes, tales como Ampes en Sevilla.

El Ayuntamiento indica en la exposición de motivos de esta consulta pública que el transcurso del tiempo, desde 2019 hasta hoy, hace necesario la adaptación y armonización de la normativa local con la estatal, así como la actualización del régimen de circulación urbana de estos vehículos, “cuya presencia en la ciudad se ha incrementado de forma significativa”, admite.

Y añade que al aumento de estos vehículos en la ciudad se suma “el incremento de su índice de siniestralidad”, lo que pone de manifiesto la conveniencia de reforzar las medidas de protección en su circulación, mejorar la seguridad vial y favorecer su integración con otros modos de transporte urbano. Según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, en Sevilla capital se registraron en 2024 un total de 499 siniestros en los que se vieron involucrados patinetes.

Respecto a los problemas que pretende solucionar la revisión de la norma de patinetes se detallan los siguientes.

Primero, dar cobertura normativa a los patinetes eléctricos (VMP) adaptando la regulación actual de la Ordenanza de Circulación de Sevilla a la normativa estatal sobrevenida tras la primera regulación, en particular su definición, clasificación y características técnicas de VMP.

Segundo, regular el uso y régimen de circulación de los patinetes a través de medidas de protección en su circulación, seguridad vial y la integración con otros modos de movilidad urbana en las vías urbanas y ciclistas de la ciudad.

Tercero, estudiar y regular los elementos de seguridad a exigir a estos vehículos.

Cuarto, estudiar y regular las prohibiciones de estos vehículos.

El texto determinará si el casco es obligatorio, infracciones y sanciones

El cambio de normativa municipal sobre los patinetes debe recoger estos objetivos.

Aparte de armonizarla con la normativa estatal dictada tras 2019 requiere una revisión integral que permita mejorar y actualizar los siguientes aspectos.

Definición, clasificación y características técnicas de los VMP

Usos y régimen de circulación en vías urbanas y ciclistas de la ciudad

Elementos de seguridad obligatorios que deben incorporar para garantizar una circulación segura (el casco no es obligatorio en Sevilla).

Prohibiciones específicas en espacios o condiciones.

Régimen de infracciones y sanciones.

Procedimiento de inmovilización y retirada.

Otras medidas complementarias necesarias para una adecuada regulación y control de su uso.

La asociación de usuarios Ampes reclama más control municipal para cumplir con la norma

La asociación de usuarios de los patinetes en Sevilla (Ampes) ha lamentado el accidente mortal en Amate y ha recalcado que es urgente más control por parte de la autoridad municipal. “Creemos que hay una ausencia total de control, supervisión e información por parte de las autoridades. Debería controlarse con mayor afán la edad mínima y el uso unipersonal. La presión sobre estos temas es mínima por no decir inexistente”, recalca Eduardo García.

La asociación subraya que los patinetes son vehículos y, por lo tanto, requieren de un conocimiento de las normas y de su cumplimiento. Respecto al accidente mortal, Ampes asegura que “en este caso vemos que se han incumplido muchas de las normas y por desgracia se ha llegado a un accidente de gran gravedad, algo no común”.

La entidad explica que siempre hace especial hincapié en el respeto a la normativa entre sus asociados. Y recalca que en uno de los vehículos circulaban dos personas, “algo completamente prohibido y que por desgracia vemos mucho”. “Ante un choque, la masa de las dos personas se proyectan hacia adelante, lo que ha multiplicado el daño. Creo que este es el dato crucial del accidente”.

La velocidad también es “un factor importante porque con un despiste o falta de atención puede llevarnos a un accidente muy peligroso”. Ninguno llevaba casco, algo a lo que no obliga la norma, pero que Ampes aconseja para proteger la cabeza. Respecto a la velocidad límite de 15 km/h. en el carril bici, Ampes apuesta por mantener esta limitación y que se controle por la autoridad.