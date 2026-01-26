Golpe histórico a la industria del narcotráfico con 105 detenidos y 10.400 kilos de cocaína intervenidos

La Policía Nacional ha desmantelado la organización más importante dedicada a facilitar el tráfico de cocaína con narcolanchas desde el Atlántico hasta las costas andaluzas y el río Guadalquivir. Se trataba de una verdadera industria del narco, que suministraba a otras organizaciones todo tipo de material y útiles necesarios para garantizar el éxito en la navegación y los alijos. Contaban con buques nodriza y plataformas en el Atlántico, hasta donde llegaban las narcolanchas para recoger la droga. También tenían una empresa con sede en La Línea de la Concepción que facilitaba inhibidores, localizadores GPS y tecnología de última generación.

La operación, denominada Sombra Negra, ha finalizado con 105 personas detenidas y la desarticulación de una red a la que se considera responsable de la introducción de 57.000 kilos de droga al año en Europa. Tal era el poderío económico de la organización que llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes de una narcolancha, fallecido en un alijo, para así garantizar su silencio. Se han realizado 49 registros e intervenido 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos drones hexacópteros, más de 800.000 euros, más de 150 teléfonos móviles, numeroso material de última generación que utilizaban para las comunicaciones y útiles destinados al tráfico marítimo valorado en cerca de dos millones y medio de euros.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este lunes el trabajo "conciencudo y eficaz" de la Policía Nacional para "conseguir resultados tan importantes como el obtenido en esta operación, que es fruto de más de un año de investigación, que supone una actuación muy contundente y directa contra el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar". La banda proveía a otras organizaciones de la logística necesaria para llevar a cabo todas las tareas de transporte de cocaína.

La droga que introducían procedía de Brasil y Colombia y entraba a través de las costas de Cádiz y Huelva y del río Guadalquivir. La organización tenía ramificaciones en distintas provincias españolas, con una fuerte presencia también en Canarias. En la operación también ha participado el Centro Nacional de Inteligencia y otras policías como la DEA estadounidense o las autoridades marroquíes, francesas, colombianas y de Cabo Verde.

La jefa de la investigación, María Dolorez González, jefa de la Sección IV de la Udyco Central, apuntó que es una de las mayores operaciones desarrolladas por la Policía en los últimos años, y el golpe va a suponer la interrupción de la cadena logística de la introducción de cocaína. Se ha explotado en dos fases: la primera en junio, cuando se neutralizaron todos los objetivos del archipiélago canario; y la segunda en noviembre, centrada en Andalucía. "Hemos conseguido desarticular una organización criminal que daba soporte logístico para introducir cocaína desde los buques nodriza hasta las costas españolas. Establecían unas plataformas en el océano Atlántico, donde podían pasar hasta un mes, y hasta allí llegaban las narcolanchas para recoger la droga. Se aprovechaban de la orografía de nuestras costas y ríos".

Ha supuesto, asegura la responsable de la operación, un "gran reto para la Policía Nacional, pues las narcolanchas pueden circular a 40 nudos por hora, utilizan telefonía satelital y sus tripulantes hablan con códigos, navegan por la noche, todo lo cual dificulta la acción policial". "Hemos interrumpido esas capacidades y no sólo hemos tenido más ambición que la de ir sólo a por un alijo concreto". Aún así, se han decomisado 10.400 kilos de cocaína en Canarias y en un semisumergible localizado en el sur de Portugal. Incluso utilizaban un pecio para estas actividades ilícitas.

El máximo responsable de la organización continúa fugado y se cree que reside en Dubai. Sí se han podido apresar a los principales lugartenientes y colaboradores. La primera fase acabó con 29 registros y 48 detenidos en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. La segunda operación fue en la provincia de Cádiz, con 20 registros y 56 detenidos.

El delegado del Gobierno destacó que van más de 37.000 operaciones desde que se puso en marcha el plan del Campo de Gibraltar en 2018, con más de 30.000 toneladas y más de 2.200 toneladas de droga intervenidas.