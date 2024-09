Guadalupe Fiñana, la Abuela de Dragones, será reconocida por el Ayuntamiento de Sevilla

Guadalupe Fiñana es ya una cara familiar en las redes sociales. Y más aún si nos referimos a ella como la Abuela de Dragones. Con más de 362 mil seguidores en TikTok, esta nonagenaria sevillana alcanzó la popularidad en 2017 con sus comentarios sobre ‘Juego de Tronos’. Desde entonces, ha ganado una edición de Masterchef Abuelos; y ha llegado, incluso, a colarse en Poniente. Ahora, el Ayuntamiento de Sevilla la reconocerá en la Semana del Mayor “por ser un ejemplo inspirador para la tercera edad”.

Así lo ha comunicado el regidor de la capital hispalense, José Luis Sanz, quien también ha asegurado que Fiñana muestra “que es posible mantenerse activo y relevante a cualquier edad”. Del mismo modo, afirma que “el éxito de esta sevillana en redes sociales y en programas de televisión nacionales demuestra que las personas mayores pueden seguir persiguiendo sus sueños y adaptarse a las nuevas tecnologías”.

Guadalupe Fiñana: un “símbolo de vitalidad y entusiasmo”

El amor de Guadalupe Fiñana por el universo de George R. R. Martin es el que le ha abierto las puertas para llegar al corazón de tantos seguidores. Sin embargo, su manera de expresarse y de ver la vida le han permitido quedarse dentro de ellos. En este mismo sentido, sostiene el primer edil que “su carisma y sentido del humor han conquistado a una amplia audiencia, convirtiéndola en un símbolo de vitalidad y entusiasmo”.

Además, la vida de esta mujer de Sevilla está marcada por su decisión de aventurarse a explorar nuevos caminos y experiencias. Algo que el gobierno municipal también ha querido reconocer. Por ello, José Luis Sanz ha puesto en valor la participación de la Abuela de Dragones en el corto cinematográfico, ‘Maruja’, dirigido por la catalana, Berta García-Lacht; y coproducido por Isabel Coixet. Obra por la cual Guadalupe Fiñana fue nominada en la última edición de los Premios Goya.

De camino a Poniente

Guadalupe Fiñana empezó a subir vídeos en los que comentaba su serie favorita: ‘Juego de Tronos’. El origen de todo, eso sí, estuvo en su nieta. Sin embargo, lo que ninguna de las dos se esperaba es que esta pasión llegaría, literalmente, hasta Poniente. Así, en el quinto episodio de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’, titulado ‘Regente’, pudimos ver a la andaluza como una aldeana más de la población de la ciudad de Desembarco del Rey.

Después de ver el capítulo, el alcalde de Sevilla no dudó en felicitarla a través de una publicación en Instagram. “Nuestra querida Guadalupe Fiñana, vecina de honor de nuestro barrio de Huerta de Santa Teresa, no es sólo la gran Abuela de Dragones en redes sociales, sino también en la propia serie ‘La Casa del Dragón’. Me encantó verte en este cameo en el último capítulo. ¡Eres grande!”, le escribía entonces el regidor.

La Semana del Mayor: del 1 al 6 de octubre

Ahora, ante el nuevo anuncio del Consistorio, José Luis Sanz incide en que el reconocimiento a Guadalupe Fiñana “se unirá a más homenajes”. De momento, todavía continúan los preparativos para la próxima Semana del Mayor, que se celebrará entre el 1 y el 6 de octubre y en la que “no sólo se reconocerá a diferentes ciudadanos, sino que también se realizarán diferentes iniciativas y actividades culturales en torno a este colectivo tan importante”.