La Guardia Civil confisca una narcolancha tras una operación contra el tráfico de drogas en el Guadalquivir

Una de las narcolanchas que ha navegado por el río este año.

La Guardia Civil ha confiscado una narcolancha tras una operación desarrollada en el río Guadalquivir. La embarcación ha quedado atracada en uno de los pantalanes del puerto deportivo de la localidad sevillana de Gelves.

Según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil, un dispositivo de varios agentes supervisó el atraque de la embarcación en torno a las 12.00 horas de este martes. Poco antes acababa de ser confiscada en una operación contra el tráfico de drogas cuyos detalles no han trascendido.

La embarcación, de unos seis metros de eslora, ha sido tripulada por dos agentes hasta dejarla fondeada, mientras que efectivos de la Benemérita supervisaban el dispositivo desde tierra junto a un patrullero marítimo de este cuerpo.

La narcolancha, de todas formas, no albergaba restos de ningún alijo de droga cuando ha sido intervenida por los guardias civiles.