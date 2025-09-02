El Yaki y sus dos hermanos se exponen a 22 años de cárcel por el asesinato del Tapón en Torreblanca

Un jurado popular enjuiciará a partir del 17 de septiembre en la Audiencia de Sevilla a tres hermanos que están acusados de asesinar a otro hombre en el barrio de Torreblanca en noviembre de 2022, aunque la víctima no falleció hasta casi un año después. Todo ese tiempo, unos once meses, permaneció en estado vegetativo. La Fiscalía reclama un total de 22 años y 3 meses de cárcel para cada uno. El crimen, a pesar de esta introducción, no es anónimo ni mucho menos porque fue noticia en su día: los presuntos asesinos son José Antonio N. N., alias el Yaki, y sus hermanos, mientras que la víctima era José C.B., alias Tapón. En todos los casos se trataba de delincuentes muy conocidos por la Policía.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Ministerio Público solicita para cada acusado veinte años de prisión por un delito de asesinato, un año y seis meses por un delito de tenencia ilícita de arma corta y nueve meses por un delito de tenencia ilícita de armas largas. También reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a los padres y los hijos del fallecido con un total de 956.000 euros. La Fiscalía señala que la víctima también tenía hermanos, pero se desconoce por el momento su número, filiación y edad. En cualquier caso, la acusación pública pide que los presuntos homicidas resarzan a cada hermano con 20.000 euros si fueran mayores de 30 años y con 26.000 si tuvieran 30 años o menos.

La Fiscalía relata en su escrito que los hechos ocurrieron sobre las 12.15 horas del 19 de noviembre de 2022. Los tres hermanos acusados esperaron a José C.B. “atrincherados” en su vivienda de Torreblanca, en la calle Torrelaguna, debido a una “disputa” anterior que habían mantenido. En concreto el origen del conflicto era que los hijos del Yaki y del Tapón habían tenido una relación sentimental y las dos familias veían esa unión desde perspectivas distintas.

El caso es que dos de los investigados se situaron en el porche del inmueble y el tercero en la azotea. Iban “armados con una escopeta de postas, al menos una escopeta de perdigones y con un arma de fuego corta, sin poder concretar qué arma utilizó cada uno”.

Cuando la víctima llegaba al domicilio en su vehículo, los acusados, “puestos previamente de acuerdo, en unidad de actuación y guiados por el ánimo de acabar” con su vida, le dispararon “en multitud de ocasiones con las armas referidas, de modo sorpresivo, sin posibilidad alguna para la víctima, que iba desarmada, de protegerse o actuar". Los procesados, además, dispararon "desde el indicado domicilio y desde la acera de enfrente”.

El Tapón, de 40 años en el momento de los hechos, sufrió múltiples impactos por disparos de arma de fuego de proyectil múltiple (perdigones) que afectaron a la región craneal y facial, los miembros superiores, el tórax y el abdomen. Permaneció en estado vegetativo hasta que falleció el 31 de octubre de 2023.

Los tres hermanos, que además “carecían de todo tipo de licencia de armas”, se encuentran privados de libertad por esta causa desde marzo de 2023. La distancia temporal entre ese hecho y el crimen se debe a que todos huyeron de Sevilla y tardaron unos cinco meses en ser detenidos. En ese lapso, el barrio vivió episodios de altísima tensión, como el lanzamiento de unos cócteles molotov contra dos viviendas de la familia del Yaki. Las casas ardieron pero al menos estaban vacías.

Según ha informado el TSJA, el juicio comenzará el 17 de septiembre con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas. Los días 18 y 19 comparecerán los testigos, el 22 lo harán los peritos y el 23, por último, comparecerán los tres acusados.