La Guardia Civil interviene dos millones a una red de blanqueo de capitales y contrabando en Sevilla y Cádiz

La Guardia Civil ha intervenido un patrimonio de unos dos millones de euros en la denominada operación Homeros. Esta investigación es fruto de la continuidad de la operación HUMERO, dirigida por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) y la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de Sevilla. En dicha fase precedente, se detuvo a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos (vapers) valorados en 1.342.634 euros y falsedad documental mediante facturación ficticia correspondientes a los años 2023 y 2024.

Tras hallar indicios de la posible continuación de actividades ilícitas, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla inició la operación Homeros. La investigación permitió acreditar el uso de diversas sociedades mercantiles para canalizar los beneficios del contrabando, adquiriendo un patrimonio mueble e inmueble valorado en aproximadamente en dos millones de euros.

En el marco de esta operación, la Guardia Civil con la colaboración de la Agencia Tributaria, han procedido a la entrada y registro de seis inmuebles llevados a cabo en las localidades de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz), afectando tanto a domicilios particulares como a sedes de sociedades y la gestoría encargada de la contabilidad de la red.

Uno de los vehículos de alta gama intervenidos por la Guardia Civil. / D. G. G. C.

Durante los registros, la fuerza actuante incautó 113.460 euros en efectivo, dispositivos electrónicos de almacenamiento, documentación contable relevante y contratos privados de adquisición de inmuebles. Asimismo, se han intervenido vehículos de lujo valorados en 400.000 euros y una nueva partida de vapers de contrabando con un valor de 329.060 euros.

La operación se ha saldado finalmente con tres personas detenidas y la desarticulación de la estructura económica del grupo. Por orden de la autoridad judicial, se ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias de las personas físicas y jurídicas implicadas, así como a la anotación preventiva de embargo de todos los bienes, que permanecen a disposición judicial.