La Hacienda Benazuza reabre como espacio para eventos

La Hacienda Benazuza reabre el próximo 17 de septiembre con un nuevo cometido. La empresa Cenarte ha tomado la gestión de este espacio singular para convertirla en un lugar para eventos que puede reunir hasta unas 350 personas. Según el general manager de la empresa, Javier Monge, aseguró que el inmueble se ha mantenido perfectamente durante estos 15 años, “nos hemos encontrado hasta una caja de puros en perfecto estado”, comentó.

La empresa Cenarte tiene dos segmentos de negocio, por un lado dentro del sector MICE (reuniones de empresa, incentivos y eventos) y por otro, Bodas del Sur, dedicado a las bodas en destino. Es decir, parejas de otros países que llegan a España para celebrar su enlace. “Este es un negocio que va en auge. De hecho, comenzamos cinco personas en la empresa y ya somos 15”, afirmó Javier Monge.

Desde Cenarte explicaron que aunque su reapertura aún no se ha presentado en sociedad, ya tienen cerrados eventos nacionales en Benazuza. “Tiene mucho potencial para eventos coporativos, pero también para el sector de bodas de destino”, afirmó Monge.

“Para nosotros, la Hacienda Benazuza abre un nuevo mercado. La propiedad ha valorado nuestra experiencia en el sector MICE para otorgarnos la gestión”, aclaró el general manager de Cenarte.

“Para mí el revulsivo que ha sido en el sector la reapertura de la Hacienda Benazuza ya ha sido todo un éxito porque tiene mucho que aportar, como complemento, a las grandes cadenas hoteleras y reforzar al destino Sevilla. Es una buena noticia para todos”, aseguró Monge.

Situada en Sanlúcar la Mayor, es una antigua alquería árabe del siglo X que Fernando III entregó a su hijo, Alfonso X el Sabio, en el XII. Construida por los árabes, tras la conquista pasó por manos de diversos nobles castellanos e incluso fue propiedad de la Orden de Santiago. Fue lugar de descanso de Alfonso X el Sabio.

El caserío se construyó alrededor de la primitiva iglesia, que sirvió de parroquia a un pequeño asentamiento del que tomó el nombre la hacienda. La edificación se distribuye alrededor de los dos patios tradicionales. En el patio de labor, de planta irregular, están las naves de la almazara, ganadería y almacenes. El primitivo señorío está en desuso, ya que en época reciente se construyó una nueva residencia con patio central y carácter urbano, con acceso desde el patio del señorío. La fachada principal, almenada, tiene arco de medio punto y balcón central. Los patios y espacios abiertos están solados con ladrillos o empedrados. La hacienda es una de las más interesantes y cultas, su traza responde al modelo consolidado

La hacienda fue acondicionada como hotel de lujo en el contexto de la Exposición Universal de 1992. Tras haber sido adaptada a un establecimiento hotelero, en el año 1998, el equipo de el Bulli, el restaurante de los chef Ferrán y Albert Adrià, iniciaron su andadura en esta alquería. De esta manera su proyecto era adaptar la filosofía de El Bulli a la cocina de la Hacienda Benazuza. Más tarde conseguirían ampliar sus instalaciones creando dos nuevos restaurantes.

La crisis económica y la retracción de la demanda de hoteles de lujo redujo notablemente la facturación de la Hacienda Benazuza, por lo que en el año 2011 entró en concurso de acreedores.

Durante los meses de verano de 2023 la antigua alquería abrió de nuevo al público para acoger un ciclo de conciertos pertenecientes a la XV edición del Festival Nacional de Música ‘Noches de San Pedro’.