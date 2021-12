¿Hay colegio el 7 de diciembre en Sevilla?

Arranca diciembre y con él llega el puente de la Constitución y la Inmaculada. Este año, la jornada laboral del 7 de diciembre entre los dos festivos se tiñe de rojo, al menos para los escolares de Sevilla. El consejo escolar municipal tiene fijado en su calendario este primer martes de diciembre como festivo de libre disposición, con lo que las clases se terminarán el 3 de diciembre en los colegios y no se volverán a retomar hasta el 9 de diciembre, jueves.

El puente de la Inmaculada suele ser uno de los festivos más extensos del año en España. Habitualmente empieza el día 6 de diciembre, para conmemorar el día de la Constitución y llega hasta el 8 para celebrar el día de la Inmaculada, pero en años como este 2021 se alarga con la incorporación del fin de semana previo.

¿Clases el 7 de diciembre?

Las dudas entre los padres vienen con el día 7 de diciembre. Muchos padres aún no están seguros si ese día es lectivo o no. Aunque en el calendario escolar no aparecía como festivo, el Consejo Escolar Local determinó que el día 7 de diciembre sea uno de los dos días de libre disposición y por tanto no lectivo en Sevilla. Por este motivo, el puente de diciembre de 2021 es de 5 días en Sevilla.

La segunda jornada no lectiva de libre disposición se reserva para la Feria de Abril. En esta ocasión, el día escogido para que no haya clases es el martes 3, que unirá el festivo nacional del lunes 2 (por el Día del Trabajo que cae en domingo) y el festivo local del miércoles 4 (cambiado por el de San Fernando).

Serán, por tanto, otros cinco días en los que los alumnos tampoco tendrán clases, poco después de haber pasado los días de vacaciones de Semana Santa.

El puente de la Feria ha despertado las críticas de algunas AMPAS, ya que jueves y viernes de Feria sí habrá clases. Los padres argumentan que los días de feria deberían seguir siendo al final de la semana y no al principio como ocurre en 2022.