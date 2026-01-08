Heliopol releva a Ferrovial en el montaje de la portada de la Feria de Sevilla

Por primera vez en 57 años, Ferrovial no será la empresa encargada de levantar la emblemática portada de la Feria de Abril de Sevilla. La constructora, que asumía esta labor de manera ininterrumpida desde 1968 (cuando operaba bajo el nombre de Agroman), ha perdido la adjudicación frente a Heliopol, compañía perteneciente al grupo Rusvel, que presentó "una propuesta económica más competitiva", según ha adelantado la cadena Ser.

El montaje de la portada supone un importante despliegue técnico y humano, con la participación de más de 40 profesionales. La estructura prevista contará con unos 30.500 metros de tubos, más de 3.700 metros de paneles y alrededor de 28.000 bombillas. Además, alcanzará unas dimensiones de 40 metros de altura por 50 de anchura.

No es la primera vez que Heliopol gana terreno en los trabajos vinculados a la Feria, ya que el pasado año se hizo con el contrato, por un periodo de cuatro años, para el montaje de las estructuras de las casetas.

El Pabellón de Portugal como eje central de la portada de 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

La portada de la Feria de 2026 tomará como referencia el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y combinará su diseño con el cenador construido por Carlos V en el Real Alcázar, fusionando así dos elementos históricos del patrimonio sevillano.

Este cambio pone fin a una etapa histórica en la Feria de Abril, ya que la portada es uno de los símbolos más reconocibles del recinto ferial y uno de los elementos más fotografiados cada año. La salida de Ferrovial, tras casi seis décadas al frente de su construcción, marca un relevo significativo en uno de los trabajos más emblemáticos de la fiesta, aunque el diseño y el montaje continúan manteniendo la apuesta por referencias patrimoniales y por una compleja estructura técnica que cada año sirve de carta de presentación de la Feria.