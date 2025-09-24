El helipuerto de la Cartuja ofrecerá vuelos turísticos

Vuelos turísticos, desplazamientos corporativos y soluciones de transporte aéreo adaptadas a las necesidades de empresas e instituciones. Esos son algunos de los nuevos usos que tendrá el Helipuerto de la Isla de la Cartuja. La compañía líder del sector aeronáutico, World Aviation Group, ha asumido oficialmente la gestión de este espacio mediante un acuerdo, con una duración inicial de cinco años y la opción de prorrogarse por otros cinco, que marca un paso decisivo en la estrategia de expansión de la empresa en la península y consolida su presencia en Andalucía, donde ya cuenta con una base en Málaga.

El helipuerto de la Cartuja, inaugurado con motivo de la Expo 92 y utilizado históricamente como base para operaciones institucionales y sanitarias, inicia ahora una nueva etapa de modernización. Bajo la nueva dirección, se prevé una ampliación de sus usos para acoger vuelos turísticos, desplazamientos corporativos y soluciones de transporte aéreo adaptadas a las necesidades de empresas e instituciones. Su ubicación estratégica en la Isla de la Cartuja, junto a sedes gubernamentales y centros empresariales, “lo posiciona como un nodo clave para la actividad económica de la región”.

Uno de los pilares del proyecto es la implantación de un nuevo centro de formación aeronáutica en Sevilla, que buscará dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector. Esta iniciativa se suma a los centros que la compañía ya opera en Madrid, Málaga y Beja (Portugal) a través de su división World Aviation Flight Academy, que ofrece formación integral para pilotos de avión y helicóptero con una flota y simuladores de última generación.

“El objetivo a largo plazo es potenciar a Sevilla y Andalucía como un nodo clave de conectividad aérea”. En este sentido, la compañía trabajará para ampliar las conexiones con enclaves estratégicos del Mediterráneo y consolidar la región como un hub logístico y de movilidad avanzada en el sur de Europa. “Nuestra llegada al Helipuerto de La Cartuja simboliza la apuesta de World Aviation Group por Andalucía como territorio clave para el futuro de la aviación”, ha afirmado Manuel Cano, director del helipuerto. Cano añadió que la visión es “convertir este espacio en un motor de conectividad, innovación y talento, al servicio tanto de la economía regional como de la proyección internacional de Sevilla”.

“Con esta adjudicación, World Aviation Group refuerza su posicionamiento como empresa líder en servicios aeronáuticos integrales, que abarcan desde operaciones aéreas y formación hasta proyectos de movilidad avanzada, contribuyendo así al desarrollo económico de las ciudades en las que opera”, aseguró la empresa.