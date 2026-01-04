El heraldo mantiene sus horarios a pesar de 'Francis'

Parece que la borrasca Francis también quiere dejar su carta a los Reyes Magos. Desde el Ateneo han afirmado que mantienen sus horarios aunque puede haber un mínimo retraso por la lluvia.

El Cortejo del Heraldo Real estáformado por un séquito de pajes y beduinos, que vendrá precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo va el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo . La Agrupación musical Cigarreras Juvenil será la encargada de cerrar el cortejo. el Heraldo Real iniciará su recorrido en la sede del Ateneo en la calle Orfila a las 17:00 de este domingo 4 de enero. Desde este punto se dirigirá a las siguientes plazas, calles y avenidas:

Javier Lasso de la Vega

Tarifa

Santa María de Gracia

Campana

Sierpes

Sagasta

Plaza del Salvador

Álvarez Quintero

Manuel Cortina

Francisco Bruna

Plaza de San Francisco

Hernando Colón

Alemanes

Placentines

Plaza Virgen de los Reyes

Plaza del Triunfo

Fray Ceferino González

Avenida de la Constitución

Ayuntamiento (19:00)

En su parada en el Ayuntamiento de Sevilla, el Heraldo Real se reunirá con el alcalde, José Luis Sanz, quien le hará entrega de las llaves de la ciudad y le concederá la venia para que los Reyes Magos puedan traer los regalos a todos los niños y niñas de la ciudad. Alrededor de las 19:30, la comitiva emprenderá su recorrido de vuelta hacia la Docta Casa:

Plaza Nueva

Méndez Núñez

Plaza de la Magdalena

O’Donnell

Campana

Santa María de Gracia

Tarifa

Javier Lasso de la Vega

Orfila

El Ateneo de Sevilla facilita el geoposicionamiento en tiempo real del Heraldo a través de su aplicación oficial durante la tarde del 4 de enero, como viene haciendo en los últimos años. El Heraldo Real finalizará su recorrido tres horas después, a las 20:45 aproximadamente.