El heraldo mantiene sus horarios a pesar de 'Francis'
Parece que la borrasca Francis también quiere dejar su carta a los Reyes Magos. Desde el Ateneo han afirmado que mantienen sus horarios aunque puede haber un mínimo retraso por la lluvia.
El Cortejo del Heraldo Real estáformado por un séquito de pajes y beduinos, que vendrá precedido por la Agrupación musical Virgen de los Reyes. Junto al Heraldo va el Escuadrón de Acompañamiento de la Policía Nacional a caballo . La Agrupación musical Cigarreras Juvenil será la encargada de cerrar el cortejo. el Heraldo Real iniciará su recorrido en la sede del Ateneo en la calle Orfila a las 17:00 de este domingo 4 de enero. Desde este punto se dirigirá a las siguientes plazas, calles y avenidas:
Javier Lasso de la Vega
Tarifa
Santa María de Gracia
Campana
Sierpes
Sagasta
Plaza del Salvador
Álvarez Quintero
Manuel Cortina
Francisco Bruna
Plaza de San Francisco
Hernando Colón
Alemanes
Placentines
Plaza Virgen de los Reyes
Plaza del Triunfo
Fray Ceferino González
Avenida de la Constitución
Ayuntamiento (19:00)
En su parada en el Ayuntamiento de Sevilla, el Heraldo Real se reunirá con el alcalde, José Luis Sanz, quien le hará entrega de las llaves de la ciudad y le concederá la venia para que los Reyes Magos puedan traer los regalos a todos los niños y niñas de la ciudad. Alrededor de las 19:30, la comitiva emprenderá su recorrido de vuelta hacia la Docta Casa:
Plaza Nueva
Méndez Núñez
Plaza de la Magdalena
O’Donnell
Campana
Santa María de Gracia
Tarifa
Javier Lasso de la Vega
Orfila
El Ateneo de Sevilla facilita el geoposicionamiento en tiempo real del Heraldo a través de su aplicación oficial durante la tarde del 4 de enero, como viene haciendo en los últimos años. El Heraldo Real finalizará su recorrido tres horas después, a las 20:45 aproximadamente.
