Un joven resulta herido tras un choque entre su ciclomotor y un quad durante unas carreras ilegales en Sevilla

Un joven de 18 años resultó herido en la tarde del pasado domingo después de que el ciclomotor que conducía chocase frontalmente con un quad. El suceso no ocurrió en ninguna carretera, sino durante un evento de carreras ilegales en un recinto cerrado anexo a la terminal logística ferroviaria de Majarabique, en el límite entre Sevilla capital y San José de la Rinconada, y se saldó con lesiones de brazo y pierna en el principal damnificado, que tuvo que ser trasladado al hospital Macarena.

El suceso ocurrió pasadas las seis y media de la tarde. A las 18.45 horas, de hecho, el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de que el conductor de un ciclomotor necesitaba asistencia médica como consecuencia de un accidente que el alertante no especificó. Fueron activados entonces los servicios sanitarios, la Policía Local y el Cecop. Una vez en el lugar, atendieron al joven y a continuación se lo llevaron al centro hospitalario.

El siniestro fue recogido por algunas de las centenares de personas que acudieron a la gran explanada junto a Majarabique para ver el supuesto espectáculo de motos, quads y otros vehículos. En las imágenes se ve claramente cómo los pilotos recorren el descampado con trayectorias ovaladas para ir de un extremo a otro a tope de velocidad. El conductor del quad y la víctima de la moto, de hecho, coinciden en un momento dado al principio del seudocircuito. Después, el quad se aleja hacia la otra punta y emprende el regreso al mismo tiempo que el motociclista empieza el camino de ida pegado a otro ciclomotor.

El problema es que el quad y la moto van de frente el uno a la otra y el piloto del primer vehículo hace un caballito, con lo que pierde la visión de lo que le acerca por delante. E, incomprensiblemente, el piloto de la moto se va de cabeza hacia el quad a pesar de que en teoría lo veía perfectamente. Cuando choca, lo hace de lleno contra la parte baja del quad, que seguía en posición de caballito sobre sus dos ruedas traseras pese a que ya no había nadie al volante. Porque el que llevaba el quad o bien se deja caer queriendo o se cae accidentalmente, pero el caso es que se aparta un segundo antes de que los dos vehículos se estrellen y en consecuencia se libra del impacto.