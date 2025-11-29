Herido muy grave un hombre tras recibir machetazos en el vientre en Sevilla

Un hombre resultó herido muy grave la tarde del jueves en Sevilla después de recibir varios machetazos en el vientre. La víctima se encuentra ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, al que fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias del 061. La agresión se produjo en la avenida de San Juan de la Cruz, en el barrio de Amate, sobre las siete y veinte minutos de la tarde del jueves. A esa hora, el teléfono de emergencias de la Junta 112 recibió una llamada de un vecino que alertaba de que un varón iba sangrando abundamente por la zona abdominal después de haberse visto inmerso en una pelea. Fuentes del 112 explicaron que activaron al 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Sevilla.

El herido fue sangrando por la avenida y terminó refugiándose en una farmacia de la zona. Un testigo grabó con su teléfono móvil un vídeo de cómo quedó el establecimiento, completamente lleno de sangre, y subió después el vídeo a las redes sociales. Parte del vídeo se reproduce en esta noticia. Este periódico estuvo ayer en la farmacia, cuyos responsables explicaron que el hombre venía herido de la calle y llegó hasta allí, sin que ellos supieran nada más de cómo se produjo la agresión.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre recibió golpes con un machete, que le causó lesiones muy graves. El herido perdió una gran cantidad de sangre. Los sanitarios del 061 pudieron salvarle la vida y trasladarlo al Hospital Virgen del Rocío, donde permanece ingresado. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre los hechos, para tratar de identificar y detener al autor. Por el momento no hay ninguna persona detenida. Tampoco ha trascendido el motivo de la reyerta.

Durante la mañana de ayer era difícil encontrar testigos de la agresión que quisieran hablar en el barrio. En la plaza de las Moradas, varios comercios estaban cerrados a esa hora porque sólo abren por la mañana, mientras que en un bar cercano había varias personas que aseguraban haber visto al hombre sangrando pero desconocían más detalles. Algunas fuentes apuntan a que el autor huyó hacia la zona de Los Pajaritos, mientras otras afirmaban que la pelea venía precedida por un intento de robo.

Este hombre es el segundo que resulta herido a puñaladas en Sevilla en sólo dos días, después de que otra persona recibiera un navajazo en el cuello en la plaza de la Gavidia el pasado miércoles. En este caso, se trataba del dueño de una vivienda ocupada, que fue agredido por el okupa. Un acompañante del propietario también resultó herido. El presunto autor de las puñaladas fue detenido por la Policía Nacional.