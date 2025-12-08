El hermano mayor de la Macarena en funciones: "Las fatiguitas quedan soslayadas"

José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena en funciones, ha expresado su satisfacción con el resultado final de los trabajos realizados por el restaurador Pedro Manzano, tras el incidente que obligó a intervenir la imagen. En sus declaraciones al programa El Atrio de Macarena TV, Cabrero ha manifestado sentirse "moderadamente sosegado, plenamente satisfecho, pero muy alegre por todo lo que estoy viviendo a ver transcurrir a la gente emocionada delante de la Virgen".

El proceso de restauración ha sido seguido con gran expectación por los fieles y devotos de la Esperanza Macarena, una de las imágenes marianas más veneradas de Sevilla y símbolo indiscutible de la Semana Santa española. Fernández Cabrero ha reconocido que, pese a las dificultades atravesadas, "todo sufrimiento vale la pena si los resultados finales son buenos". Además, ha querido destacar que las "fatiguitas quedan soslayadas" ante la reacción de los devotos que ya pueden contemplar nuevamente a la Virgen en su templo.

Respecto al incidente que motivó esta intervención, el hermano mayor ha sido claro al señalar que se trató de "un error, que lo fue, se pidió perdón, se subsanan y se acometen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir", en referencia a la polémica intervención previa realizada por los Arquillo, que generó gran controversia y preocupación entre los hermanos de la cofradía y el mundo cofrade en general.

La intervención de Pedro Manzano: clave en la restauración

Un aspecto fundamental en todo este proceso ha sido la labor del restaurador Pedro Manzano, a quien Fernández Cabrero no ha dudado en elogiar. "Tenemos que pensar que teníamos al mejor restaurador en las manos. Lo teníamos claro que era un acierto", ha afirmado con rotundidad. La confianza depositada en este profesional parece haber sido completamente acertada, según las impresiones del hermano mayor, quien ha descrito como "una experiencia indescriptible" poder ver trabajar a Manzano día a día.

Pero más allá de su técnica, lo que ha destacado Fernández Cabrero ha sido la actitud reverencial del restaurador hacia la imagen: "Lo más importante de Pedro Manzano no es eso, es cómo ha mimado a la Virgen con tanto pudor, respeto y veneración". Estas palabras reflejan no solo la satisfacción con el trabajo técnico realizado, sino también con la sensibilidad mostrada hacia un símbolo de tanta importancia espiritual para miles de fieles.

Un futuro sin rencores tras meses de tensión

Los últimos meses no han sido fáciles para la hermandad de la Macarena. Las controversias surgidas a raíz del daño sufrido por la imagen y las decisiones tomadas en torno a su restauración generaron tensiones que, sin embargo, Fernández Cabrero da por superadas. "Yo no tengo heridas. Quien pretende herir, tiene un problema. No hay resquicios de rencores ni nada de eso", ha manifestado, mostrando una actitud conciliadora.

El hermano mayor ha querido también dejar claro su posicionamiento respecto a la libertad de expresión, señalando que "la gente tiene derecho a decir lo que quiera con dos requisitos: que sea verdad y que pueda ser puesto en objeto de dudas o refutarse". Una reflexión que parece hacer referencia a las diversas opiniones y críticas vertidas durante este complejo proceso.