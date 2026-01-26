Un hombre y una mujer hospitalizados tras un incendio en la cocina de un piso en Sevilla

Un hombre y una mujer han resultado heridos y han sido trasladados al hospital después de que se produjera un incendio en la cocina de un piso en Sevilla, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Poco antes de las 16:00, un vecino alertó al 112 del incendio en la cocina de un piso situado en la calle Fernando IV, en Los Remedios. De inmediato, la sala de coordinación de emergencias movilizó a los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Local, el Cecop y el Centro de Emergencias Sanitarias.

Fuentes sanitarias confirmaron que un hombre de 71 años y una mujer de 72 fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío para recibir atención médica.