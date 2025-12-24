Esta es la hora a la que finalizan los servicios de Tussam y Metro de Sevilla esta Nochebuena

Nochebuena y Navidad son días cargados encuentros para los sevillanos, pero también de prisas para cumplir con todos los compromisos. El transporte público puede convertirse en el mejor aliado para llegar a todas esas reuniones dado el incremento de la densidad del tráfico, si bien durante estos días tanto Tussam como Metro de Sevilla tendrán horarios especiales.

Así, este miércoles 24 de diciembre, los servicios de Tussam finalizarán el servicio diurno en torno a las 22:00 horas, con últimas salidas desde ambas cabeceras entre las 21:00 y 21:30 horas. Respecto a las líneas nocturnas, adelantan su primera salida desde el Prado de San Sebastián a las 22:00 horas, siendo la última salida desde este punto a las 2:00 de la madrugada. El jueves 25, día de Navidad, el servicio comenzarán a operar a las 9:00 horas.

Por su parte, esta Nochebuena los trenes de Metro de Sevilla realizarán su última salida desde las estaciones de cabecera a las 21:12 horas, desde donde irán recogiendo a los usuarios del resto de las estaciones. En Navidad, el servicio funcionará entre las 7:30 y las 23:00 horas.

Las líneas 13, 14 o Metrocentro, limitadas por las obras y las aglomeraciones

Tussam reforzará su servicio con motivo de las fiestas navideñas hasta el próximo 7 de enero. Así, los viernes el servicio contará con entre 28 y 45 vehículos adicionales, fundamentalmente en horario de tarde. Los sábados el refuerzo será de 23 vehículos por la mañana y 52 por la tarde, con 73 servicios adicionales que suponen 60.000 plazas más que un sábado normal. Mientras, los domingos el refuerzo será de 25 vehículos por la mañana y 38 en horario de tarde, con 67 servicios más y un incremento de 45.000 plazas. En días laborables, operarán 60 autobuses adicionales en horario de tarde.

Los refuerzos se destinarán principalmente a las líneas radiales, y en mayor número a las líneas y horarios de máxima demanda, hasta doblar el servicio en algunos casos. Esta mejora del servicio tiene el objetivo de acercar a los ciudadanos de los distintos barrios a las zonas céntricas de la ciudad, donde se concentra buena parte de la oferta de ocio y de compras propias de estas fechas.

Por otro lado, las líneas 13 y 14 estarán limitadas en Alameda de Hércules de 18:00 a 22:30 horas aproximadamente debido a las aglomeraciones de público previstas en el entorno de la Plaza del Duque. Las líneas 27 y 32 mantienen sus paradas terminales en Ponce de León y Metrocentro (T1) en Archivo de Indias, como consecuencia de las obras en el centro de la ciudad. El tranvía se limitará en Puerta de Jerez cuando la presencia de público en la Avenida de la Constitución así lo requiera, de acuerdo con lo establecido en el plan de movilidad del Ayuntamiento para estas navidades.

Horario de Tussam y Metro de Sevilla en Nochevieja y Año Nuevo

En Nochevieja, el servicio diurno de Tussam finalizará de nuevo a las 22:00 horas. A partir de ese momento, las líneas nocturnas realizarán su primera salida, siendo la última salida a las 5:00 horas desde el interior de la estación de autobuses. En Año Nuevo, el servicio se reanudará a las 9:00 horas.

Los trenes de Metro de Sevilla funcionarán entre las 6:30 y las 21:12 horas el próximo miércoles 31 de diciembre. A la 1:00 de la madrugada se reanudará el servicio, que operará de manera ininterrumpida hasta las 23:00 horas del jueves 1 de enero para facilitar la movilidad en Fin de Año.