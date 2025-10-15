Sevilla se une al Día Mundial del Duelo Perinatal con unas jornadas en el Hospital Macarena

Bajo el lema 'Donde las familias son las protagonistas', el Hospital Universitario Virgen Macarena, uno de los centros sanitarios más importantes de Andalucía, acoge este miércoles 15 de octubre, de 17:30 a 19:30 horas, unas jornadas especiales de concienciación sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal, coincidiendo con el Día Internacional de la Concienciación sobre una realidad silenciada.

El encuentro, organizado por la Asociación Andaluza de Matronas, tendrá lugar en el Aula Magna del hospital, y contará con la participación de Carmen Mejías Paneque, jefa de bloque de Ginecología-Obstetricia del hospital Macarena y presidenta de la Asociación Alma y Vida, quien formará parte de la mesa inaugural junto a representantes del Ayuntamiento de Sevilla, la Delegación de Salud y el Colegio de Enfermería de Sevilla.

Apoyo a las familias en duelo

Durante la jornada, se ofrecerá un espacio de testimonios y recuerdos, donde las familias podrán compartir su experiencia y dar voz a quienes han vivido la pérdida de un hijo durante la gestación o poco después del nacimiento.

De este modo, el día acaba con un emotivo detalle en la Plaza de España, que se iluminará en homenaje a los bebés fallecidos. Estas jornadas buscan visibilizar el duelo perinatal y neonatal, ofrecer apoyo a las familias y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de acompañar y reconocer este tipo de pérdidas.

El hospital, que recientemente ha incorporado la cuna de los abrazos, al igual que el resto de hospitales de Sevilla, se suma así a la concienciación social sobre un duelo que las familias llevan en solitario.

La Asociación Andaluza de Matronas recuerda que "esta figura sanitaria cuenta con un papel fundamental en la vivencia de un proceso de muerte perinatal, no solo con las familias que lo sufren, sino con la sociedad en general", e insisten en que "todas las familias que viven un proceso de duelo perinatal merecen una matrona a su lado, que les facilite y acompañe en el proceso de pérdida", apuntan.

Asimismo, esta noche, tanto la sede del Colegio de Enfemería de Sevilla, la fuente de la Glorieta don Juan de Austria y la fuente de Plaza de España lucirán de morado por los niños que no pudieron nacer.