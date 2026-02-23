El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón estrena un quirófano híbrido para cirugía de alta complejidad

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón continúa avanzando en su apuesta por la alta especialización quirúrgica con la puesta en funcionamiento de un nuevo quirófano híbrido, una infraestructura de última generación que ya se encuentra plenamente operativa en el centro sevillano.

Esta instalación integra en un mismo espacio las condiciones de un quirófano convencional —máximas garantías de asepsia, soporte anestésico y equipamiento de alta complejidad— con sistemas de imagen diagnóstica de alta resolución, como angiografía digital y escopia avanzada, que permiten obtener visualización en tiempo real durante la intervención. El resultado es un entorno que combina cirugía abierta y técnicas mínimamente invasivas con mayores cotas de precisión y seguridad.

El quirófano híbrido está especialmente indicado para procedimientos cardiovasculares y vasculares complejos, intervencionismo endovascular, cirugía cardiaca y torácica avanzada, así como para otras especialidades que requieren una elevada exactitud diagnóstica intraoperatoria. Gracias a la integración tecnológica, si durante una técnica mínimamente invasiva surge la necesidad de convertirla en cirugía abierta, puede hacerse sin trasladar al paciente, lo que reduce riesgos y optimiza tiempos asistenciales.

La doctora Rosario Conejero, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del centro, destaca que disponer de imagen de alta definición en el propio quirófano "permite tomar decisiones más precisas durante la intervención, realizar procedimientos menos invasivos y disminuir posibles complicaciones". Asimismo, subraya que esta tecnología mejora la planificación y ejecución de las técnicas endovasculares, favoreciendo mejores resultados clínicos y, en muchos casos, una recuperación más rápida.

En la misma línea, el doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular, pone el acento en el valor estructural de la nueva dotación tecnológica. Según explica, para los procedimientos endovasculares avanzados es clave contar con un espacio específicamente diseñado, con equipamiento de imagen integrado y todas las garantías de esterilidad propias de un quirófano de alta complejidad. “Nos permite abordar patologías vasculares y cardiovasculares complejas con un nivel de precisión y control que antes requería combinar distintos espacios asistenciales o trasladar al paciente”, apunta.

El nuevo quirófano híbrido ya ha iniciado su actividad asistencial con la realización satisfactoria de un procedimiento endovascular avanzado. Su apertura se enmarca en la estrategia de crecimiento e innovación emprendida por el hospital desde 2023, año en el que culminó la ampliación de su bloque quirúrgico y la incorporación del sistema robótico Da Vinci Xi.

Con esta nueva infraestructura, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón refuerza su posicionamiento como centro de referencia en cirugía avanzada y consolida su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial, la seguridad clínica y la excelencia profesional al servicio del paciente.