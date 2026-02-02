El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón impulsa la cirugía como tratamiento del síndrome de Sudeck

La cirugía se ha consolidado en los últimos años como una alternativa terapéutica eficaz para mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Sudeck, también conocida como síndrome de dolor regional complejo (SDRC), una patología caracterizada por un dolor intenso y persistente de difícil control.

Según destacan especialistas de Quirónsalud, este trastorno presenta un elevado impacto funcional y responde de manera limitada a los tratamientos convencionales, lo que ha llevado a que el abordaje quirúrgico se posicione como una opción válida en pacientes correctamente diagnosticados. El objetivo de esta intervención es reducir el dolor, mejorar la funcionalidad de la extremidad afectada y frenar la progresión de la enfermedad.

El especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, Alejandro Liñán, explica que el síndrome de Sudeck suele aparecer tras un traumatismo, una intervención quirúrgica o incluso una lesión leve. "Se manifiesta con dolor intenso y persistente, acompañado de alteraciones en la sensibilidad, cambios en la coloración de la piel, aumento de la sudoración y rigidez", señala.

Estas características, unidas a la dificultad para su diagnóstico, convierten a esta patología en uno de los trastornos de dolor más incapacitantes. En muchos casos, los pacientes sufren durante largos periodos, con un deterioro progresivo de su calidad de vida y un notable impacto psicológico asociado al dolor crónico.

En los últimos años, el manejo del SDRC ha experimentado una evolución relevante gracias al desarrollo de técnicas quirúrgicas específicas, orientadas no solo al alivio del dolor, sino también a la recuperación funcional, la reducción de la dependencia farmacológica y la prevención de la evolución del cuadro clínico. El procedimiento se basa en actuar sobre determinados nervios implicados en el mantenimiento del dolor, interrumpiendo los mecanismos que perpetúan el proceso.

Aunque se trata de una patología poco frecuente y compleja, los especialistas subrayan que el tratamiento quirúrgico ha demostrado ofrecer mejoras clínicas significativas en un elevado porcentaje de pacientes, llegando en algunos casos a la desaparición completa de los síntomas. La experiencia acumulada y los resultados disponibles indican, además, que los beneficios pueden mantenerse en el tiempo, favoreciendo una recuperación física y emocional y permitiendo a muchos pacientes retomar una vida activa y funcional.