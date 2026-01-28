El Hospital de Valme duplica los trasplantes de córnea en seis años

El Hospital Universitario de Valme ha cerrado el año 2025 con un balance muy positivo en su actividad de promoción de la donación de órganos y tejidos, consolidando además su papel en el trasplante de córneas. El hospital ha registrado un incremento del 25% en las donaciones multiorgánicas respecto al año anterior y ha duplicado el número de queratoplastias realizadas en los últimos seis años.

Durante el año 2025, un total de 17 familias dieron su consentimiento a la donación, reflejo de la solidaridad que marca esta actividad asistencial. De ellas, diez correspondieron a donaciones multiorgánicas, frente a las ocho contabilizadas en 2024, y siete a donaciones de tejidos, manteniendo cifras similares al ejercicio previo. De las donaciones multiorgánicas, siete se produjeron en situación de muerte encefálica y tres en asistolia controlada, lo que evidencia la capacidad del centro para abordar con éxito distintos tipos de procedimientos.

Gracias a esta actividad, se han podido extraer e implantar con éxito 28 órganos, frente a los 20 del año anterior, beneficiando a un mayor número de pacientes en lista de espera. Entre los procedimientos realizados destacan tres trasplantes cardíacos, considerados de especial complejidad, además de trasplantes de pulmones, riñones e hígados.

De forma paralela, el Hospital Universitario de Valme ha logrado optimizar el número de órganos viables por donante y aumentar la donación de tejidos. En ocho de las diez donaciones multiorgánicas fue posible también la extracción de tejidos, lo que ha permitido maximizar el impacto global de cada proceso de donación.

Crecimiento sostenido en trasplantes de córnea

La actividad de donación y trasplante del centro se enmarca en la estrategia de la Consejería de Sanidad para impulsar la donación de órganos y tejidos en Andalucía. El Hospital de Valme está adscrito a la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva, participando activamente en la detección, evaluación y coordinación de donantes.

Además de la extracción de órganos, el hospital está acreditado para la implantación de tejido ocular, vascular y óseo, siendo el trasplante de córnea su principal actividad implantadora. En este ámbito, uno de los avances más significativos se ha producido en las queratoplastias, con 26 intervenciones realizadas en 2025 frente a las 12 efectuadas en 2019. Este crecimiento ha permitido mejorar notablemente la calidad de vida de pacientes con patologías corneales y reducir los tiempos de espera.

Esta actividad se desarrolla en la Unidad de Córnea, Superficie Ocular y Trasplantes de Córnea, coordinada por el oftalmólogo Francisco Rosales, junto a las especialistas Ana García Bernal y Cristina Escorial.

El coordinador médico de Trasplantes del hospital, Antonio Campanario, y el coordinador enfermero, Carlos Visiedo, han valorado muy positivamente los resultados obtenidos, que reflejan el trabajo continuado y coordinado de los profesionales implicados en los procesos de donación y trasplante, así como el avance en la sensibilización social.

Ambos responsables han querido agradecer de manera especial la generosidad de las familias donantes, que en momentos de especial dificultad han hecho posible salvar y mejorar la calidad de vida de otros pacientes. Asimismo, han destacado la implicación de los distintos equipos asistenciales y han subrayado que “la concienciación sigue siendo clave para incrementar las oportunidades de trasplante de los pacientes en lista de espera, dentro del compromiso del sistema sanitario público andaluz con una atención sanitaria de calidad, solidaria y equitativa”.