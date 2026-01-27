Sevilla coloca a sus hospitales entre los más activos del país en donación de órganos

La provincia de Sevilla se ha situado en 2025 a la cabeza de la donación de órganos en Andalucía, con un total de 98 donantes, la mayor aportación provincial al conjunto de la comunidad en un ejercicio marcado por cifras históricas. Estos datos se enmarcan en un año récord para el sistema sanitario público andaluz, que ha alcanzado la cifra más alta de donantes de órganos y tejidos de toda su serie histórica.

Andalucía ha registrado durante 2025 un total de 875 donantes, 471 de órganos y 404 de tejidos, lo que la consolida como la comunidad autónoma con mayor número absoluto de donantes de órganos de España, según el informe anual del Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). La tasa de donación andaluza se sitúa en 54,4 donantes por millón de población, casi tres puntos por encima de la media nacional.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha vuelto a desempeñar un papel clave en estos resultados. Durante 2025, el centro sevillano ha realizado 267 trasplantes, de los que 169 fueron renales -ocho de ellos infantiles-, 77 hepáticos y 21 cardiacos, cinco procedentes de donación cardiaca en asistolia. Además, el Virgen del Rocío se sitúa entre los diez hospitales con programa de trasplantes del país con mayor actividad de donación en fallecidos, consolidándose como uno de los grandes referentes nacionales.

Junto a él, el Hospital Universitario Virgen Macarena ha tenido también una aportación destacada en el ámbito de la donación. Según el balance nacional presentado por el Ministerio de Sanidad, el centro sevillano se encuentra en el Top Ten de hospitales españoles sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación en fallecidos, un reconocimiento que pone de relieve la eficacia de sus equipos de coordinación y su contribución esencial a la cadena de la donación.

En el conjunto de Andalucía, los hospitales públicos han realizado durante 2025 un total de 1.113 trasplantes de órganos, la segunda mejor cifra de todos los tiempos, solo por detrás del récord alcanzado en 2024. Del total, 703 fueron trasplantes renales, 246 hepáticos, 98 pulmonares, 48 cardiacos y 18 de páncreas.

Estos resultados se sustentan en una elevada aceptación social de la donación, que en Andalucía alcanza el 82,8%, y en la consolidación de la donación en asistolia controlada, que por primera vez ha superado a la donación en muerte encefálica, marcando un punto de inflexión en el modelo de donación.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la solidaridad de la ciudadanía sevillana y andaluza, así como el trabajo de los profesionales sanitarios y las coordinaciones hospitalarias, subrayando que estos datos "vuelven a situar a Andalucía y a Sevilla entre los territorios con mejores resultados en donación y trasplantes".