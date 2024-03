Talento sevillano en el mayor foro mundial sobre VIH

La Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme ha logrado un año más repetir su participación en el foro científico de mayor relevancia mundial en VIH/Sida: la 32 edición de la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas, conocida internacionalmente como CROI, celebrado recientemente en Denver (EEUU), con la participación de cerca de 3.500 investigadores que trabajan en dicho ámbito de conocimiento a nivel internacional.

En el mismo, los facultativos sevillanos Juan Macías, Anaïs Corma, Alejandro González-Serna y Juan Antonio Pineda, todos del Grupo de Investigación Virología Clínica e ITS del centro sevillano, han sido los encargados de presentar dos trabajos seleccionados entre las más de 1.000 comunicaciones aspirantes llegadas de todas partes del mundo, convirtiéndose así en los únicos embajadores andaluces en este prestigioso congreso en el que el Hospital de Valme cuenta con más de 20 años de presencia activa en los que ha presentado un total de 72 investigaciones.

"Nuestra participación en esta conferencia internacional es una oportunidad para proseguir dando visibilidad a líneas de investigación que lideramos desde el Hospital Universitario de Valme a nivel nacional, además de continuar prestigiando la trayectoria investigadora del equipo que lo conformamos", valora el coordinador del grupo de investigación, Juan Macías.

Los dos trabajos presentados han continuado la estela de estudios precedentes en años anteriores, situándose a la cabeza de la investigación combinada por el VIH y el virus de la hepatitis C. De ahí que hayan despertado gran interés, tanto por el rigor científico, sus aportaciones clínicas y la contribución que hacen al amplio espectro de estudio que CROI se esfuerza por proporcionar cada año.

El primer trabajo presentado versa sobre un tema "muy discutido" entre los científicos. "Determina si los enfermos coinfectados por VIH y hepatitis C viven el mismo tiempo cuando consiguen la curación de la hepatitis C que los que tienen sólo este último virus", detallan los investigadores. El estudio, con ocho años de seguimiento, ha demostrado que la supervivencia es igual. Según el equipo científico del Valme, la principal novedad es "la constatación de que con el tratamiento antirretroviral actual y los cuidados de las enfermedades concomitantes (cardiovasculares, metabólicas,…) se consigue que vivan lo mismo pacientes con VIH y hepatitis C que los que no tienen VIH y sólo hepatitis C", concretan.

Por otro lado, el segundo trabajo expuesto por los médicos sevillanos en EEUU aborda un aspecto novedoso: la influencia de los marcadores relacionados con el envejecimiento biológico en la regeneración hepática en pacientes con el virus de la hepatitis C tras la respuesta viral sostenida. "En este caso, la novedad es la aportación de información sobre un mecanismo que impide que el hígado se regenere adecuadamente tras la curación por el virus de la hepatitis C y abre vías para intervenir mediante fármacos y otras medidas que pueden retrasar el envejecimiento biológico en pacientes con VIH", explica Juan Antonio Pineda, que es asesor y colaborador de este grupo de investigación y miembro del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla en el Hospital de Valme.

Esta presencia continuada y participación activa en el CROI avala el notable prestigio científico internacional de este grupo de investigación, fruto del cual es la responsabilidad delegada para la organización en Andalucía de la reunión científica Post-CROI24. Un evento ideado para romper con las barreras para el desplazamiento y seguimiento de todos los profesionales interesados que puede suponer la celebración del CROI en EEUU y en el que los expertos más destacados del territorio andaluz se dieron cita el pasado día 12 en el Hospital de Valme para resumir total de 20 comunicaciones como las más importantes del evento original.

Esta reunión científica en Sevilla, que comenzó a organizar el hospital en el 2006, ha reunido este año presencialmente a más de 60 especialistas en este ámbito, mayoritariamente médicos, que participan en la asistencia a personas con VIH. La misma estuvo coordinada por los investigadores del Valme que ya habían participado en el CROI en EEUU, los cuales también participaron en ponencias y moderando debates dentro de una jornada en la que se expusieron de primera mano las novedades más importantes comunicadas foro internacional, así como la discusión de otros aspectos comunicados o su impacto en la práctica clínica. En el caso de las ponencias, el grupo de investigadores destaca la expuesta por Anaïs Corma sobre la prevención de la infección por VIH y de las comorbilidades asociadas al VIH.