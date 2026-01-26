El Hospital de Valme redefine el control del dolor en la cirugía oncológica de mama

La cirugía oncológica de mama no termina en el quirófano. El control del dolor en las horas posteriores a la intervención es un factor decisivo para la recuperación física y emocional de las pacientes. Con esta premisa, el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Valme ha desarrollado un estudio que refuerza el papel de la anestesia regional como herramienta clave para mejorar la experiencia postoperatoria, cuyas contundentes conclusioones han sido recientemen reconocidas en el Congreso de la Sociedad Andaluza-Extremeña de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (AAEAR).

El trabajo, realizado por un equipo de especialistas y residentes del centro, con la jefa de servicio, Mercedes Echevarría, a la cabeza, y los profesionales Francisco Lucena, Carlos del Boz, Juan Manuel Blanco, Álvaro San Antonio y Ana María Oubiña, analiza de forma comparativa la eficacia de distintas estrategias analgésicas tras la tumorectomía de mama. En concreto, evalúa dos técnicas de bloqueo nervioso frente a la analgesia convencional basada en fármacos intravenosos, confirmando que el abordaje locorregional ofrece mejores resultados en el alivio del dolor y en el bienestar de las pacientes.

Anestesistas premiados junto a la jefa de servicio de Anestesiología y Reanimación, Mercedes Echevarría, en el centro. / M. G.

Los bloqueos nerviosos permiten actuar de forma directa sobre las vías de transmisión del dolor mediante la administración de anestésicos locales en puntos estratégicos del cuerpo. Este enfoque, cada vez más extendido en la anestesia moderna, reduce la dependencia de opioides y minimiza efectos secundarios. En el estudio del Hospital de Valme se compararon el bloqueo PEC II, una técnica consolidada en cirugía mamaria, y el bloqueo erector de la espina, una modalidad más reciente que destaca por su versatilidad y alcance analgésico.

El bloqueo PEC II se aplica en la pared torácica anterior, actuando sobre los nervios que inervan la mama, mientras que el bloqueo erector de la espina se realiza a nivel dorsal, cerca de los músculos paravertebrales, logrando una cobertura más amplia del dolor torácico. Ambas técnicas se integraron en un esquema de analgesia multimodal, con la participación activa de la paciente mediante bombas de analgesia controlada.

La investigación incluyó a 131 mujeres de entre 40 y 60 años, sometidas a cirugía de mama sin linfadenectomía. A las 24 horas de la intervención se evaluaron parámetros clave como la intensidad del dolor, la calidad del sueño y la necesidad de analgesia de rescate. Los resultados mostraron una clara ventaja de las técnicas de bloqueo regional, con especial protagonismo del bloqueo erector de la espina, que obtuvo mejores puntuaciones en todas las variables analizadas.

Esta técnica innovadora no sólo logró un mayor control del dolor, sino que también favoreció un descanso postoperatorio más reparador y una menor demanda de medicación adicional, aspectos directamente relacionados con una recuperación más rápida y confortable. Estos datos refuerzan su papel como una opción eficaz dentro de los protocolos actuales de analgesia postoperatoria en cirugía oncológica de mama.

El Hospital Universitario de Valme aplica de forma sistemática esta técnica desde hace más de un año, lo que lo sitúa entre los centros andaluces con mayor experiencia en anestesia regional y bloqueos nerviosos ecoguiados. La apuesta por la formación especializada y la incorporación temprana de procedimientos innovadores ha permitido al servicio consolidar un modelo asistencial centrado en la mejora continua de la calidad asistencial.

La solidez de este trabajo y su impacto clínico han sido avalados recientemente en el citado foro científico especializado, donde el estudio recibió un reconocimiento que pone de relieve el valor de la investigación desarrollada en Valme y su contribución al avance de técnicas anestésicas más eficaces y seguras. "Este premio responde al talante de implicación en la mejora continua de los profesionales de su servicio, liderando la implantación de terapias innovadoras", sentencia la doctora Mercedes Echevarría.