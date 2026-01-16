El Hospital de Valme refuerza la cooperación oncológica en Mauritania con una nueva misión sanitaria

Vicenta Ruiz, la segunda por la izquierda junto a profesionales del hospital mauritano y otras profesionales cooperantes.

El Hospital Universitario de Valme mantiene su apuesta por la cooperación sanitaria internacional mediante su colaboración en 2025 con la ONG HumanCoop.

En este contexto, la coordinadora de los técnicos del Servicio de Anatomía Patológica del hospital, Vicenta Ruiz, ha participado recientemente en una misión sanitaria en Mauritania, desarrollada en el Centre National d’Oncologie (CNO) de Nouakchott, único centro hospitalario de referencia oncológica del país. Esta actuación se enmarca en la segunda expedición organizada por HumanCoop en 2025 dentro del proyecto Comisión Oncológica.

Durante una estancia de una semana, Vicenta Ruiz llevó a cabo un programa intensivo de cooperación técnica y formativa destinado a fortalecer el funcionamiento del laboratorio de Anatomía Patológica del CNO, área fundamental para el diagnóstico del cáncer.

Refuerzo técnico y formación especializada

La intervención se centró en la capacitación práctica del personal técnico local en el manejo, ajuste y mantenimiento de microtomos, así como en la correcta preparación y fijación de muestras histológicas y citológicas. Estas actuaciones han permitido optimizar el circuito de trabajo completo, desde la recepción de las muestras hasta su valoración diagnóstica.

Vicenta Ruiz realizando labores de mantenimiento del equipo de inmunohistoquímica en laboratorio del Hospital Oncológico de Mauritania. / M. G.

De forma paralela, se logró la recuperación y puesta en funcionamiento de equipamiento esencial que se encontraba fuera de uso, incluyendo dos microtomos semiautomatizados. Asimismo, se impulsó la implantación de protocolos técnicos estandarizados para el procesado de tejidos, las tinciones básicas y la limpieza y conservación de equipos automatizados, garantizando el adecuado uso de reactivos y aumentando la fiabilidad de los resultados diagnósticos.

Otra de las líneas de trabajo relevantes fue la reorganización y mejora del archivo de bloques de parafina y preparaciones histológicas, así como del sistema de etiquetado y almacenamiento del material diagnóstico, facilitando la trazabilidad y localización de las muestras. Además, se impartieron sesiones formativas dirigidas a técnicos, residentes y facultativos del CNO sobre gestión del flujo de trabajo, uso correcto del material y medidas preventivas para asegurar la calidad de los tejidos.

El conjunto de estas acciones ha permitido reducir errores técnicos derivados de una fijación inadecuada, optimizar las técnicas de tinción y establecer rutinas de control y mantenimiento periódico de los equipos. Todo ello ha contribuido de manera significativa a mejorar la capacidad diagnóstica del laboratorio, elemento clave para el abordaje terapéutico de los pacientes oncológicos en Mauritania.

Esta nueva misión de HumanCoop consolida la participación del Hospital Universitario de Valme en proyectos de cooperación internacional, en esta ocasión vinculados a la atención oncológica. Junto a Vicenta Ruiz, el patólogo del centro José Parra ya había participado en la primera expedición realizada a mediados del pasado año, centrada en la evaluación inicial del área de Anatomía Patológica del hospital mauritano, la identificación de necesidades y el diseño de estrategias de mejora técnica y formativa.