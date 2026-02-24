El Hospital de Valme revalida el liderazgo andaluz en farmacia hospitalaria

A la derecha el subdirector de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, Eutimio Tercero; la directora gerente del Hospital de Valme, Inmaculada Vázquez,; la Jefa del Servicio de Farmacia, Esther Márquez; el tesorero de la SEFH, José Antonio Marcos y la gerente de Relaciones Institucionales de AbbVie, Valle Iglesias.

El Hospital Universitario de Valme ha vuelto a situarse en la élite de la farmacia hospitalaria española al renovar la certificación Q-PEX en su Nivel Medio, la máxima distinción nacional en calidad asistencial para la atención farmacéutica a pacientes externos. Con esta recertificación, el centro sevillano no sólo consolida su apuesta por la excelencia, sino que reafirma una posición singular. Es, a día de hoy, el único hospital andaluz que ostenta este reconocimiento en dicho nivel.

Sólo otros cuatro hospitales cuentan en la región con esta acreditación, pero en nivel Básico (el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga; el Hospital Universitario El Ejido; y el Hospital San Juan de Dios de Córdoba), lo que subraya aún más el carácter singular del logro del centro sevillano, al situarse un escalón por encima en los estándares de calidad evaluados, consolidándose como referente andaluz en atención farmacéutica con una potente proyección nacional.

El farmacéutico hospitalario Ramón Morillo atiende a una paciente. / M. G.

La acreditación está concedida por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y constituye el mayor aval externo en este ámbito específico. La norma Q-PEX nace de la iniciativa MAPEX (Mapa Estratégico para la Atención al Paciente Externo), impulsada desde 2015 en España, y cuenta con el patrocinio de la biofarmacéutica AbbVie. Se trata de una iniciativa pionera a nivel mundial centrada exclusivamente en el paciente externo, estableciendo estándares de calidad en la actividad asistencial, docente y de I+D+i de los servicios de Farmacia Hospitalaria.

El Valme ya fue protagonista en 2019 al convertirse, junto al Hospital de Castellón, en el primer hospital nacional en liderar la implantación de esta norma. En 2023 alcanzó el Nivel Medio, siendo el primer centro andaluz en lograrlo. Ahora, renueva ese listón de excelencia y mantiene en solitario esta posición en Andalucía.

Un modelo de referencia avalado por 118 indicadores

La certificación Q-PEX no es un simple sello formal. Evalúa 118 indicadores que abarcan planificación estratégica, gestión de recursos, investigación, innovación, evaluación de resultados y mejora continua de la atención al paciente externo. El proceso exige una autoevaluación inicial, la implantación de mejoras estructurales y organizativas y una auditoría externa independiente que verifica el cumplimiento de los estándares.

Para Ramón Morillo, farmacéutico hospitalario especialmente implicado en el proceso, "Q-PEX supone un incentivo para la motivación e implicación de los profesionales en la mejora continua". Además, destaca su potencial "sobresaliente, como demuestra su extensión a otros países, como el portugués".

Morillo subraya que el modelo "no evalúa únicamente aspectos técnicos, sino que reconoce una forma de trabajar estructurada, medible y orientada a la excelencia, sustentada en protocolización, indicadores de calidad, auditorías, gestión de riesgos y mejora continua, además de la propia innovación en la atención farmacéutica".

Más pacientes, mayor complejidad, más exigencia

La renovación de esta certificación se produce en un contexto de creciente presión asistencial. La jefa del Servicio de Farmacia, Esther Márquez, explica que uno de los grandes retos actuales es el incremento de pacientes externos, impulsado por el envejecimiento poblacional y la cronificación de patologías. Este ámbito representa ya aproximadamente el 88% del gasto farmacéutico hospitalario.

En el caso del Hospital de Valme, el Servicio de Farmacia atiende cada año a cerca de 7.000 pacientes externos, generando unas 35.500 consultas anuales de atención farmacéutica especializada. Una actividad que exige organización, protocolización y una orientación clara a resultados en salud.

"El logro y consolidación de la certificación simboliza madurez organizativa, una cultura de calidad consolidada, compromiso institucional, es la tercera vez que se certifica, liderazgo profesional y orientación al paciente frente al enfoque clásico", reconoce la especialista.

La entrega oficial de la certificación se celebró en el salón de actos del hospital bajo la presidencia de la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, quien puso en valor el significado estratégico de esta recertificación.

"Para los pacientes es una garantía de una atención más segura, homogénea, protocolizada y centrada en sus necesidades; refuerza la confianza en el sistema y en los profesionales. Para los profesionales supone un reconocimiento al rigor técnico, la cultura de calidad y el esfuerzo sostenido del equipo. Y para el hospital constituye un aval externo que acredita su compromiso con estándares avanzados de calidad asistencial, proyectando una imagen de excelencia y responsabilidad organizativa", señaló.

El acto contó también con la presencia del subdirector de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, Eutimio Tercero; el tesorero de la SEFH, José Antonio Marcos; y la gerente de Relaciones Institucionales de AbbVie, Valle Iglesias, entre otros destacados especialistas del centro, además de la presidenta de la Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide (ASEPAR), cuya asistencia simboliza el objetivo último de esta distinción, la satisfacción y seguridad del paciente.