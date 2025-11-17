El Hospital Virgen del Rocío realiza cirugías multinivel para mejorar la movilidad de niños con parálisis cerebral
La Unidad de Ortopedia Infantil, coordinada por Carlos Alfonso Bravo, combina varias intervenciones en una sola sesión para optimizar resultados y calidad de vida
La Unidad de Ortopedia Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío, coordinada por el doctor Carlos Alfonso Bravo, realiza intervenciones multinivel dirigidas a mejorar la deambulación, la funcionalidad y la calidad de vida de pacientes pediátricos con parálisis cerebral, facilitando también el día a día de sus familiares y cuidadores.
Este tipo de procedimientos, conocidos como Cirugía Neuromuscular Pediátrica, combinan varias intervenciones ortopédicas en una sola sesión, llegando en casos de deformidades complejas a durar 10-12 horas, con dos o tres equipos quirúrgicos operando simultáneamente.
Cada semana, los quirófanos del Hospital Infantil del HUVR acogen estas cirugías altamente especializadas, que han situado al centro sevillano como referencia nacional, reconocido por el Ministerio de Sanidad como CSUR (Centro, Servicio y Unidad de Referencia).
"En estas intervenciones multinivel se consigue mejorar la deambulación, la posición y la funcionalidad de los pacientes, permitiéndoles tener una vida más cómoda", explica el doctor. Durante la misma sesión quirúrgica pueden ser intervenidos cadera, rodillas y tobillos, lo que hace que la recuperación sea más rápida y eficaz.
El equipo que realiza estas intervenciones está formado por el propio Dr. Carlos Alfonso Bravo, junto a los doctores Encarnación Macías, Roser Janariz, Macarena Serrano, Juan Luis Cano y Gabriel Moreno. Además, participan especialistas de otras áreas, como los doctores José María López Puerta (columna) y Juan José Gil (miembro superior), garantizando un tratamiento integral de los pacientes.
En enero, el HUVR volverá a reunir un comité de expertos cirujanos de toda Andalucía, liderado por el Dr. Ignacio Martínez Caballero, referente internacional y jefe de sección de NeurOortopedia del Hospital Niño Jesús de Madrid, junto al Dr. Carlos Alfonso Bravo. El equipo aplicará técnicas quirúrgicas innovadoras, como el alargamiento percutáneo con aguja intramuscular (APAI) de las estructuras musculo-tendinosas, que contribuyen a corregir deformidades y mejorar la movilidad.
La cirugía multinivel pediátrica también se aplica en pacientes con escoliosis severa, con el objetivo de mejorar o permitir la adquisición de la marcha en un único acto quirúrgico. Su éxito requiere una coordinación meticulosa entre cirujanos, residentes, anestesistas pediátricos (coordinados por la Dra. Reyes Vázquez), rehabilitación (Dras. Patricia Ferrand y Cristina Falcón), así como DUES, TCAEs y celadores (coordinado por María Luisa García Calzada).
