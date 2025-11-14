La Unidad del Dolor del Virgen del Rocío duplica su capacidad tras una completa remodelación

La Unidad del Dolor del Hospital Universitario Virgen del Rocío, considerada un referente a nivel nacional, ha culminado recientemente un ambicioso proyecto de reforma y ampliación que ha permitido multiplicar su capacidad asistencial tanto en consultas como en el hospital de día.

La delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo, ha visitado las renovadas instalaciones junto al equipo directivo del centro, encabezado por su directora gerente, Nieves Romero, para comprobar de primera mano la mejora que supondrá en la atención a los pacientes.

Las obras han permitido ampliar el número de consultas de tres a cinco y duplicar la capacidad del hospital de día. También se ha reforzado el área destinada a técnicas y procedimientos, que pasa a contar con dos salas, y se ha habilitado un nuevo espacio para actividades de formación y educación sanitaria dirigidas a los pacientes.

Otra de las novedades importantes es la incorporación de una consulta de Enfermería y la creación de un despacho administrativo que facilita una atención presencial más cercana y personalizada en la zona de administración. Además, la intervención ha incluido la adecuación de zonas específicas para personas con movilidad reducida en la sala de espera, así como la adaptación completa de los aseos.

El proyecto sigue la línea estratégica de humanización de la asistencia sanitaria en Andalucía. Con este objetivo, se han ampliado pasillos y puertas para permitir el paso de camillas y sillas de ruedas especiales, y se ha renovado por completo el sistema de climatización.

La ampliación permitirá centralizar la actividad asistencial derivada desde el centro periférico Duques del Infantado, cuyos pacientes serán atendidos a partir de ahora en las nuevas instalaciones de la Unidad del Dolor. Esta unificación mejorará la eficiencia organizativa y la comodidad de los usuarios, ofreciendo espacios más modernos, accesibles y adaptados a sus necesidades.

La Unidad del Dolor del HUVR cuenta con el reconocimiento como centro de excelencia nacional para la formación de profesionales médicos y de enfermería, y participa activamente en ensayos clínicos internacionales. Además, sus especialistas trabajan para obtener la acreditación CSUR en estimulación cerebral y medular, destinada al tratamiento del dolor crónico refractario.

El centro está acreditado para la formación en numerosos procedimientos, como la radiofrecuencia, la neuromodulación y la infusión espinal. El equipo de enfermería, por su parte, destaca por su liderazgo en técnicas como la infusión intratecal y la aplicación de parches de capsaicina, constituyendo un ejemplo de desarrollo de nuevas competencias dentro del modelo de Enfermería de Prácticas Avanzadas.

En el ámbito académico, la Unidad del Dolor mantiene una estrecha colaboración con el Máster en Tratamiento del Dolor de la Universidad de Sevilla y con otros programas de posgrado. Asimismo, es uno de los centros de referencia para las prácticas del máster impulsado por la Sociedad Española del Dolor.

La Unidad, situada en la primera planta del edificio del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, atiende cada año a más de 7.000 pacientes. Está coordinada por el doctor Isaac Peña y la enfermera Yolanda Camacho, integrados en la Unidad de Anestesiología y Reanimación que dirige el doctor José Luis López Romero, con Emilio Zorrilla como referente de Cuidados.