El Hospital Virgen del Rocío se convierte en el epicentro del inicio de la huelga médica en Sevilla

La huelga médica convocada en Andalucía entre el 9 y el 12 de diciembre arranca hoy con una primera concentración en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se inicia también el calendario de movilizaciones previsto para estos días.

Habrá nuevas concentraciones en distintos centros hospitalarios el miércoles 10 y el viernes 12, mientras que el jueves 11 se celebrará la manifestación principal, que partirá igualmente del Virgen del Rocío y llegará hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza de España. El paro está convocado por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) junto a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), en protesta por el nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, un texto que el colectivo profesional considera perjudicial para sus condiciones laborales y para la organización del sistema sanitario.

De cara a estos cuatro días de paro, el Servicio Andaluz de Salud ha establecido un plan detallado de servicios mínimos que reproducirá el funcionamiento habitual de un domingo o festivo, con refuerzos puntuales en las áreas que lo requieran. Las urgencias hospitalarias operarán con su dotación festiva y podrán incorporar hasta un 50% adicional de médicos dependiendo del número de residentes de guardia. Así, centros con once médicos y ocho MIR podrán llegar a catorce facultativos; los que disponen de ocho médicos y dieciséis MIR podrán contar con hasta doce; y aquellos con menos de tres MIR no tendrán refuerzo. Los residentes no formarán parte de los servicios mínimos, aunque su número sirve de referencia para calcular posibles ampliaciones.

Durante toda la huelga funcionarán al cien por cien los servicios de cuidados críticos, partos y pruebas diagnósticas urgentes. También se asegura la continuidad asistencial para pacientes con patologías de alta morbilidad, como insuficiencia renal o cardiaca, enfermedades respiratorias, procesos oncológicos o diabetes de riesgo. Tratamientos esenciales como la diálisis, la oxigenoterapia, la hemodinámica, la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía oncológica se mantendrán sin alteraciones.

En Atención Primaria, los centros que cuentan con SUAP y comparten horario con su centro de salud no tendrán servicios mínimos adicionales, ya que las urgencias se cubrirán como en fines de semana. En los centros sin SUAP o con horarios no coincidentes se asignará un único médico para la atención urgente durante su apertura. Los consultorios auxiliares funcionarán como en festivo, derivando a los usuarios al centro de referencia.

El operativo también abarca los servicios de emergencias. La teleoperación del 061 trabajará con el 90% de su plantilla, ampliable al 95% en caso de aumento de la demanda o situaciones colectivas de emergencia. El servicio Salud Responde lo hará con el 75%. Los equipos de emergencias, los traslados críticos y el soporte logístico mantendrán la actividad propia de un día festivo.