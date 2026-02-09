El Hospital Vithas Sevilla refuerza su servicio de urgencias con un especialista de trayectoria internacional

El Hospital Vithas Sevilla ha designado al doctor Raúl Pliego Cosano como nuevo coordinador del área de Urgencias del centro sanitario. El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se incorporó al servicio en marzo de 2025 y desde entonces ha combinado la atención clínica con turnos de soporte en Medicina Interna, evaluación de ingresos y seguimiento de pacientes hospitalizados. Su nombramiento refuerza la apuesta del hospital por profesionales con trayectoria consolidada en urgencias hospitalarias y prehospitalarias.

La carrera profesional del doctor Pliego destaca por una amplia experiencia internacional en sistemas sanitarios de primer nivel. En Reino Unido ejerció como Senior Clinical Fellow en Medicina de Urgencias y Cuidados Intensivos en el Bristol Royal Infirmary, donde gestionó de forma autónoma el servicio durante las guardias nocturnas e integró el equipo de respuesta a paradas cardiorrespiratorias. Durante su estancia realizó procedimientos avanzados como sedoanalgesia, ventilación mecánica y accesos centrales, además de completar estancias clínicas en el Airedale General Hospital y participar en el programa de inducción para médicos del NHS en centros de atención primaria.

Su trayectoria internacional se extiende por varios continentes. En las Islas Caimán trabajó como médico de urgencias y de familia atendiendo pacientes de todas las edades, desde procesos leves hasta casos complejos como fracturas, crisis asmáticas y dolor torácico en un entorno multidisciplinar. En Chile desarrolló su labor en el Complejo Hospitalario San José de Santiago, centro de referencia para casos de alta complejidad, donde trabajó en urgencias críticas, ventilación invasiva y no invasiva, soporte vital avanzado y evaluación diaria de pacientes hospitalizados.

Experiencia en misiones humanitarias

El doctor Pliego completó su perfil global con su paso por Nueva Zelanda, donde ejerció en la Newtown Union Health Service en Wellington, centro especializado en atención comunitaria, prevención y promoción de la salud. Además, ha participado en misiones sanitarias en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), donde atendió urgencias en hospitales de campaña y realizó labores de atención primaria y tutorización de médicos locales, aportando su experiencia en entornos de alta vulnerabilidad sanitaria.

El nuevo coordinador de Urgencias cuenta con una marcada vocación docente como instructor del European Trauma Course (ETC), labor que desarrolló tras completar el Generic Instructor Course (GIC). Posee la certificación ATLS, enfocada en el abordaje inicial del paciente politraumatizado, liderazgo de equipo y habilidades no técnicas. Ha tutorizado residentes de diversas especialidades en servicios de urgencias, diseñando protocolos de sedoanalgesia y participando en sesiones clínicas y auditorías internas.

Su actividad formativa incluye ponencias, capítulos de manuales de urgencias y la dirección de talleres de reanimación y simulación clínica. Actualmente cursa el doctorado, con mención internacional, sobre humanización de la atención en urgencias, un campo que busca mejorar la experiencia del paciente sin comprometer la eficiencia asistencial en los servicios de emergencias hospitalarias.