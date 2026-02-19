Los hoteles de Sevilla han perdido un 12% de ocupación durante el periodo sin conexión directa Sevilla-Madrid

Los datos que van saliendo a la luz confirman una realidad esperada, que la falta de conexiones ferroviarias con Madrid ha perjudicado al turismo en la ciudad. La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha elaborado un informe tras una encuesta interna de los alojamientos turísticas de Sevilla y Provincia para conocer el efecto que ha tenido y se ha cifrado en un 12% el descenso de ocupación respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, desde el 18 de enero hasta el 17 de febrero de 2025.

Al menor número de reservas en alojamientos, se suma la bajada de precios de las habitacioenes. En concreto, una media del 10% menos que en el mismo periodo del año pasado. Desde la patronal redundan que, como ya anunciaron los empresarios turísticos sevillanos, en este mes se han cancelado eventos de empresas, otros se han aplazado y el turista de ocio ha dejado de venir a Sevilla, generando pérdidas económicas importantes, que han afectado a todo tipo de establecimientos turísticos, pero con mayor calado en los de mayor tamaño.

La conexión de la capital de España con Sevilla por tren es una de las más importantes para los visitantes por ocio o trabajo. Madrid es uno de los mercados más importantes para Sevilla, pero además muchos de los turistas internacionales que vienen a visitarnos llegan desde conexiones aéreas que aterrizan en Madrid y después conectan con la capital hispalense en tren.

Manuel Cornax, presidente de la AHS, se ha mostrado preocupado por este mes que hemos sufrido de pérdidas económicas de los hoteles de Sevilla, “pero no solo hemos sufrido un descenso de reservas en este periodo, sino que se ha ralentizado las reservas para otras fechas de los próximos meses, ya que ha generado incertidumbre en aquellos que están pensando venir a nuestro destino”.

La primavera en Sevilla es temporada alta para el turismo, con eventos como la Semana Santa o la Feria de Abril y por ello, los hoteleros solicitan "todas las garantías para que la conexión de los trenes entre Sevilla y Madrid no sea un obstáculo para que vengan a visitarnos. El turismo en Sevilla es una fuente de riqueza para nuestro destino, del que dependen muchos sectores económicos de la capital y la provincia y por eso debemos garantizar que la seguridad en los trenes no vuelva a tener fisuras".

Por otro lado, los hosteleros, aunque sin cifras concretas, han notado también esta bajada del número de visitantes, "sobre todo en la zona histórica". El presidente de los hosteleros afirmó que es difícil cuantificar esta pérdida", porque además hemos tenido un tiempo excesivamente lluvioso y la unión de ambas cosas ha propiciado unas ventas muy malas en las últimas semanas. Sin embargo hay que alegrarse que estas circunstancias no hayan sido en Navidades o primavera. Entonces hubiera sido un desastre económico mayor", afirmó.