Huelga de trenes en Santa Justa: "Nos han reubicado en otro tren por si hay problemas"

La incidencia de la huelga a convocada en Renfe por los sindicatos minoritarios SFF-CGT, SF Intersindical y Alferro ha provocado la cancelación de dos trenes ave entre Sevilla y Madrid y dos trenes de cercanías con destino Santa Justa a primera hora de la mañana. El intercity que tenía previsto salir a las 18:00 desde Huelva, tampoco lo hará. Tras una primera hora donde los viajeros se han encontrado con varios problemas a la hora de llegadas y salidas de los trenes y alguno que otro ha visto como era imposible llegar a tiempo al trabajo o las clases, la jornada se ha ido estabilizando conforme han ido pasando las horas. Hacia las dos de la tarde, el centro de atención al cliente de Santa Justa no paraba de acumular personas en sus diferentes ventanillas. Los viajeros salían más o menos contentos porque se les han reubicado o aconsejado su reubibicación en otro tren.

Este ha sido el caso de un grupo que llegaba desde la Universidad de Salerno en Italia. Han llegado desde el aeropuerto hasta la estación de Santa Justa (por cierto, se preguntaban por la inexistencia de conexión salvo el bus) y tenían previsto salir a Jaén sobre las siete de la tarde. Sin embargo, tras consultar con atención al cliente de la Santa Justa, les han recomendado su reubicación en el que salía hacia las dos de la tarde. "Teníamos el billete para las 19:45 y nos iremos en el de las 14:30 porque no nos garantizan que podamos ir en ese y vamos a Jaén para trabajo. Muy bien por la atención al cliente porque nos han dado enseguida solución", explicó Jasmine Fusco. El grupo, formado por seis personas son del departamento de internacionalización de la Universidad de Salerno y van a Jaén para un encuentro de la Alianza NEOLAiA, de la que forman parte nueve universidades".

Tampoco han tenido problema un grupo de viajeros argentinos camino de Barcelona. Incluso bromean con la protesta: "Acá son muy educaditos ustedes. Allá hubieran volado vallas, rotos cristales...". Aunque su tren salió en hora, no habían podido comprobar si encontrarían problemas para el enlace Madrid-Barcelona antes de embarcar. Precisamente este momento, el de acceso a las vías, sí que genera un pequeño caos en el vestíbulo desde que se ha puesto aquí el control de acceso.

El ambiente de las dos de la tarde en Santa Justa no tenía nada que ver con el de primera hora, cuando las cancelaciones de trenes han pillado a más de un viajero de improviso al no conocer la jornada de huelga convocada por los sindicatos minoritarios. Varios afectados han mostrado su malestar por haber visto como sus respectivos trenes han sido cancelados. Un viajero que iba desde Sevilla hasta Sanlúcar la Mayor: "Tenía que estar en Sanlucar sobre las 8:45, iba a coger el de Benacazón que salía para llegar allí y está cancelado. Así que no sé a qué hora podré llegar a Sanlúcar la Mayor. Creo que cualquier cosa que afecte a un día laboral en tema de transportes está mal", indicaba.

Otro pasajero que debía salir con destino a Madrid se lamentaba de la huelga de Renfe en Sevilla. "Tenía que salir a las 7:18 con destino a Madrid y en las pantallas ha aparecido que se retrasaba ese tren a las 8:30, me he ido a tomar un café y cuando he vuelto ha salido a su hora. Me han destinado al tren de las 8:32. Así que nada, llegaremos tarde a la oficina de Madrid hoy".

Según ha informado Renfe, los trenes afectados por las cancelaciones son los siguientes: Avlo Málaga-Madrid de las 5:48, Avlo Madrid-Málaga de las 6:11, AVE Madrid-Sevilla de las 7:00, Intercity Madrid-Huelva de las 9:23, AVE Sevilla-Madrid de las 10:30, Intercity Huelva-Madrid de las 17:50. En cuanto a los cercanías de Sevilla, la línea que conecta la capital con Sanlúcar la Mayor también ha sufrido cancelaciones, aunque, según Renfe, el servicio opera al 75 % de su capacidad.