El Huevo de Colón está cada vez más deteriorado tras años de robos y abandono

El monumento al nacimiento del hombre nuevo, que todos los sevillanos conocen popularmente como el Huevo de Colón, presenta un aspecto más deteriorado que nunca. Tras años de saqueos y expolios, la escultura de bronce más grande de España ha perdido prácticamente la mitad de sus placas y el revestimiento ha desaparecido tanto en la parte externa como en la interna.

El Huevo de Colón está a punto de cumplir treinta años. Se inauguró el 9 de octubre de 1995. Pero parece que la efeméride será más de tristeza que de celebración para los usuarios del parque de San Jerónimo y los vecinos del barrio del mismo nombre, que contemplan con impotencia como cada día desaparecen nuevas piezas de una de las obras de arte más características y señeras de la zona norte de la ciudad.

El parque, de titularidad municipal, no tiene vigilancia. Nadie controla a los saqueadores, que parece que sustraen las planchas de bronce del monumento con total impunidad. Para ello sólo tienen que saltar la pequeña valla y cruzar la fuente de escasa profundidad que rodea la escultura. Luego, parece que tienen aprendida la técnica para hacer saltar las placas metálicas que recubren la escultura.

Cualquier persona que se dé un paseo por el parque de San Jerónimo puede contemplar cómo los ladrones han sustraído toda la parte inferior del monumento, al que se le aprecian las entrañas. Pero es que, además, en la parte interior, faltan algunas de las láminas de bronce a gran altura, por encima de los diez metros. Esto, ni que decir tiene, entraña también un grave riesgo para la vida de los expoliadores.

Todo ello ha provocado que la imagen actual del monumento sea de extrema dejadez y de total abandono. Como lo es también la del entorno en el que se encuentra. A unos metros hay un viejo quiosco abandonado con señales de haber sido incendiado hace años, que no se ha rehabilitado. Los vecinos de San Jerónimo aseguran que lleva así unos quince años. En la zona de los huertos urbanos del parque, hay también pequeños asentamientos chabolistas.

"La gente está muy cabreada. Esto no es nuevo. Lleva muchos años así. Hubo una temporada en la que se llevaron varias placas, la Policía recuperó algunas y pararon durante un tiempo, pero en los últimos meses se han llevado más todavía. De ahora no tenemos información sobre si ha habido algún tipo de investigación o de acción policial", apunta José Miguel Mejías, vecino del barrio.

Este residente explica que al vecindario han llegado rumores sobre un posible traslado del monumento a otra parte de Sevilla. "Sería el acabóse, pues ya no es sólo que no cuiden de nuestro barrio, sino que encima se lleven esto. Y eso cabrea todavía más", apunta este vecino, que recuerda que la reciente restauración de los suelos del parque ha sido muy criticada, porque se mezclaron arena y cal y no permitía que los árboles se nutrieran correctamente.

"Hubo que volverlo a retocar. Se ha perdido también muchísimo arbolado, se pueden observar los tocones e incluso árboles quemados por grupos de chavales que se saltan las rejas para hacer botellona. Es un continuo, pero lo más significativo sin duda es el estado ruinoso que presenta el monumento. Estructuralmente puede que aguante, aunque seguramente al estar a la intemperie se puede oxidar y deteriorar, ¿pero qué va a pasar cuando se lleven todas las placas? ¿Van a derribar la escultura para llevársela?", se pregunta este vecino.

El Huevo de Colón es la mayor escultura de bronce de España. La figura del almirante Cristóbal Colón que la preside mide 32 metros y el huevo que la rodea alcanza los 45 metros de altura. Es una obra realizada por el escultor ruso de origen georgiano Zurab Tsereteli y fue una donación que el Ayuntamiento de Moscú hizo a la ciudad de Sevilla para la Expo 92, aunque los retrasos en el traslado y el montaje provocaron que no se inaugurara hasta tres años después de la muestra universal.

El conjunto escultórico sufrió expolios y vandalismo desde los primeros días, si bien se ha ido reparando en varias ocasiones. En marzo de 2021, la Policía Nacional abrió una investigación tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Sevilla por los continuos robos de planchas de bronce del monumento.

A finales de abril de 2021, la Policía detuvo a cuatro individuos relacionados con las sustracciones de piezas del huevo. Además del autor material de los saqueos, cayeron también dos chatarreros portugueses y uno de Sevilla. La Policía recuperó 42 planchas de bronce en sendas chatarrerías de la capital andaluza y del país vecino, con un peso total de 503 kilogramos.

Desde entonces, como bien dicen los vecinos, los robos se han generalizado y el monumento presenta, a poco de cumplir 30 años, un aspecto más destrozado que nunca.