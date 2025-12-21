La ilusión recorre los barrios de Sevilla en vísperas de la Lotería de Navidad: "Este año va a caer"

Imagen en Sevilla de las últimas compras a pocos días para la Lotería de Navidad

Solo resta un día para que la Lotería de Navidad vuelva a detener el pulso del país. Todas las miradas estarán puestas en el Teatro Real de Madrid, donde las bolas empezarán a rodar y los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar premios a partir de las nueve de la mañana, en una liturgia que se repite cada 22 de diciembre y que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

La expectación será máxima desde todos los rincones de España, y Sevilla no será una excepción: la ciudad seguirá el sorteo muy de cerca desde las más de 80 administraciones de lotería registradas en su término municipal.

Desde hace semanas, la ilusión se respira en el ambiente. Se percibe en los escaparates decorados, en las conversaciones apresuradas frente a los mostradores y en esa mezcla de nervios y esperanza que acompaña cada décimo vendido. El ejemplo más claro está en El Gato Negro, en plena avenida de la Constitución, una de las administraciones más emblemáticas de la ciudad. Las largas colas se repiten desde hace semanas, atraídas tanto por su céntrica ubicación como por el famoso azulejo que la ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes no quieren dejar nada al azar.

Pero más allá del centro, la Lotería de Navidad se vive intensamente en los barrios. Conforme se acerca la gran fecha, se convierte en tema de conversación diaria entre vecinos: ¿tocará este año?, ¿tienes ya tu décimo?...

Cada compra encierra una historia. Hay quienes apuestan por números completos, siguiendo corazonadas, supersticiones, fechas señaladas o números que sus familias llevan jugando durante décadas, transmitidos casi como una herencia.

En estos días previos al sorteo, este periódico ha visitado tres administraciones sevillanas para conocer de primera mano cómo se vive la cuenta atrás.

41010, el número que hace soñar a Triana y Los Remedios

En la Administración número 39, situada en Los Remedios, a pocos metros de la calle Asunción, atiende Josefa, una de sus trabajadoras. “A mitad de octubre es cuando más empieza a venir la gente a comprar lotería”, explica.

Aquí, el número más demandado es el 41010, el código postal de Triana, que “se agota prácticamente desde que comienza la venta de la Lotería de Navidad en verano”. Como curiosidad, este año la conocida marca de calcetines Pepe Pinreles, muy ligada a Los Remedios y Triana, ha lanzado una campaña navideña con dicho número, reforzando aún más su simbolismo.

“Vivimos muchos nervios e ilusión los días previos”, reconoce. No es para menos: la administración, abierta desde 1982, repartió El Gordo en 1992, con el número 31.466, que dejó 300 millones de pesetas por serie.

San Pablo: tradición centenaria en cada décimo

La Administración número 6, situada en San Pablo, en la avenida Pedro Romero, atesora una historia singular. Durante décadas, esta administración estuvo en la calle Tetuán, siendo además una de las más antiguas de Sevilla, hasta su traslado en 2022. A pesar del cambio de barrio muchos clientes siguen acudiendo, fieles a la tradición iniciada por su anterior responsable, Don José, quien dirigió el negocio durante más de 50 años.

Sus actuales dueños, Alejandro e Irene, cuentan con ilusión: “Aquí lo que más se pide es la terminación 13. El número 14713 solo se vende aquí y se agota”.

Destacan que “la afluencia de clientes se empieza a notar fuerte a mediados de noviembre”. Entre ellos, hay quienes siguen comprando el mismo número que sus antepasados juegan desde hace más de un siglo. Aunque en esta administración nunca ha caído El Gordo, confían en que la suerte pueda llegar este año: “Abriremos el día del sorteo y, si toca algo, tenemos champán y lo celebraremos con la gente”.

El 13, la terminación más demandada en Cerro-Amate

En el distrito de Cerro-Amate, la Administración 109, ‘El Siete de Oro’, abierta desde 2001, mantiene intacta la fe. Aunque nunca ha caído El Gordo, sí han repartido pedreas y otros premios como la Primitiva o la Bonoloto.

Sus responsables no dudan: “Este año va a caer”. Aquí, el número 13 se agota al momento, y se están vendiendo cuatro series completas. Entre sus clientes habituales se encuentran hermandades como San Mateo y el Rocío en Alcalá de Guadaíra o la Parroquia de San Lucas Evangelista.

“A última hora se notan las colas”, señalan. “El lunes lo viviremos con tranquilidad, pero por supuesto lo celebraremos con alegría y champán si cae algo”.

En todas las administraciones sevillanas se repite la misma escena en estos días previos: un trasiego constante de personas, clientes que preguntan por un número o una terminación concreta, y otros que se detienen frente al mostrador observando los décimos expuestos que quedan a la venta antes de decidirse.

Mañana, cuando las bolas empiecen a rodar, Sevilla estará preparada, con la ilusión compartida de cada año, para que la suerte vuelva a llamar a su puerta.