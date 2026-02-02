En imágenes, el incendio en Triana que ha dejado un herido grave y varios desalojados

Un hombre de 31 años permanece en estado crítico tras inhalar una gran cantidad de humo y sufrir quemaduras en un incendio en Triana. Varias personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas. El fuego se ha declarado sobre las nueve y media de la mañana en el antiguo Corral del Cura, en la calle Pagés del Corro, un inmueble rehabilitado por el Ayuntamiento hace unos años y hoy convertido en un edificio de viviendas destinadas al alquiler social.