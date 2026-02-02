Directo
Incidencias y aviso amarillo por la borrasca Leonardo en Sevilla
Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana
Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna

En imágenes, el incendio en Triana que ha dejado un herido grave y varios desalojados

Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana

Un hombre de 31 años permanece en estado crítico tras inhalar una gran cantidad de humo y sufrir quemaduras en un incendio en Triana. Varias personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas. El fuego se ha declarado sobre las nueve y media de la mañana en el antiguo Corral del Cura, en la calle Pagés del Corro, un inmueble rehabilitado por el Ayuntamiento hace unos años y hoy convertido en un edificio de viviendas destinadas al alquiler social.

1/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
2/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
3/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
4/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
5/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
6/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
7/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
8/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
9/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
10/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
11/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
12/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
13/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
14/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
15/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
16/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
17/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
18/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
19/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
20/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna
21/21 Un herido muy grave y varios desalojados en un incendio en Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna

