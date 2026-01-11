TEMPORAL
Así está Matalascañas tras los destrozos por la borrasca este fin de semana
Comienza la regeneración de arena en Matalascañas
Comienza la regeneración de arena en Matalascañas / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las imágenes de las obras de la regeneración de arena en Matalascañas tras la borrasca

Los recientes temporales han agravado la erosión costera en la playa de Matalascañas

La erosión del litoral y los desperfectos causados por los últimos temporales han vuelto a avivar el conflicto entre administraciones y vecinos en dos playas de Huelva, donde se reclaman con urgencia actuaciones inmediatas y planes sostenibles a largo plazo. Este fin de semana han comenzado las obras para regenerar arena.

