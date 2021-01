El año del Covid se ha cerrado con una caída de los ingresos municipales que no tiene precedentes en el Ayuntamiento de Sevilla. La pandemia ha golpeado las arcas municipales y no sólo ha mermado sus ingresos, sino que ha obligado a reforzar los gastos descuadrando el presupuesto y obligando a la Hacienda local a buscar el equilibrio en las cuentas.

Espadas y la batalla municipal por el superávit

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, fue desde un primer momento muy consciente del sobrecoste que la pandemia supondría para el Ayuntamiento, aunque los primeros momentos de la emergencia se asumieron con tranquilidad, gracias al “colchón” que tenía el Ayuntamiento de Sevilla. Espadas lo explicaba de manera muy gráfica: “Ahora mismo el Ayuntamiento de Sevilla es como una familia saneada: ha perdido el trabajo, pero ya pagó el piso en la playa; es un palo, pero no tiene grandes costes fijos y eso le permite respirar”, comentaba en una entrevista con este periódico. Pero conforme avanzaban los meses los costes empezaron a dispararse: “Eso hay que pagarlo y, por tanto, hay que ajustar el presupuesto 2020 para no incurrir en déficit”, advertía el pasado verano el primer edil Meses antes Espadas ya había avivado un debate secundado por muchos regidores municipales para exigir al Gobierno luz verde para poder usar el superávit municipal. Y también para reclamar ayudas a la Junta de Andalucía. Sólo así las inversiones y compromisos adquiridos en los presupuestos municipales no se verían afectados. ¿Por qué a las dos Administraciones? El argumento es sencillo: éstos son costes que no vienen como consecuencia de decisiones municipales, sino de las adoptadas por el Gobierno durante el estado de alarma, o de la Junta, al ser la autoridad competente. A finales de 2020 el Ayuntamiento de Sevilla utilizó todo el dinero que tenía ahorrado de los ejercicios anteriores, un superávit de 21 millones, para taponar la sangría de Tussam, Lipasam y Emvisesa y destinó otra parte al pago de facturas. Se emitieron pagos por 100 millones a proveedores. De momento, toca seguir haciendo cuentas.