"Es imposible determinar un origen o si Colón era judío por el ADN"

Puro entretenimiento alejado de la seriedad académica. El documental Colón ADN. Su verdadero origen, en el que ha asegurado que el descubridor de América era judío, de ahí su afán por ocultar sus orígenes, y de la zona del Mediterráneo occidental, probablemente de Valencia, ha levantado una auténtica polvareda que no ha dejado indiferente a científicos e historiadores. El pasado sábado, TVE emitía este espacio en el que investigadores forenses de la Universidad de Granada, liderados por el catedrático de Medicina Legal José Antonio Lorente, daban por resuelto uno de los mayores secretos de la historia. Pero lo hicieron sin mostrar pruebas de estos resultados tan concluyentes, anunciando que se hará próximamente en una rueda de prensa y que se sabrán todos los detalles a través de una revista científica. De momento, el espectáculo ha ganado a la rigurosidad, por lo que la mayor parte de la comunidad científica y los historiadores se muestran decepcionados a la vez que expectantes.

La mayor especialista sobre Colón en España es Consuelo Varela, quien junto a su marido Juan Gil, han sido distinguidos recientemente con el Premio Clavero como reconocimiento a una trayectoria docente e investigadora ejemplar. Tras ver el documental ha asegurado a este periódico que no ve muchas novedades con lo que se ha dicho en los últimos 20 años: "Realmente me pareció material de televisión. Cuando Lorente justifique estas afirmaciones en una revista científica de prestigio con argumentos y datos, juzgaremos. El documental era como el Hola. Me resultó decepcionante".

Varela advierte que no sería excluyente que Cristóbal Colón fuera judío y genovés, aunque los hubieran expulsado de esta ciudad. "¿Y qué? ¿Quién dice que no hubiera judíos en Génova?". La teoría del Colón judío que se da por cierta en el documental tras descartar un buen número de otras posibilidades es barajada desde antiguo por los historiadores. Uno de sus defensores es su marido Juan Gil. Por contra, el francés Alain Milhou es uno de sus detractores. "De todos modos, eso no tiene nada que ver con su nacionalidad", asevera.

Imagen promocional del documental. / D. S.

En cuanto a la autenticidad de los restos conservados en Sevilla, que son bastante escasos, por otra parte, Varela señala que siempre ha habido consenso entre los historiadores. "Los huesos han viajado mucho y es posible que se mezclaran con otras cosas. No se discute que los que hay en la Catedral de Sevilla son de Colón. Sólo lo han hecho los dominicanos. Lo lógico es que estén repartidos entre Santo Domingo y Sevilla".

La historiadora americanista y profesora investigadora Enriqueta Vila respalda completamente los argumentos de Consuelo Varela, aunque advierte que no ha tenido oportunidad de ver el documental. "Ella es la máxima especialista de Colón en España y no tiene ninguna duda de que Colón era genovés". Esta americanista indica que la polémica teoría de que Colón era catalán no es nueva y añade que en los últimos años se ha estado defendiendo: "Llevan tiempo reivindicando que Colón era catalán y que incluso salieron de un puerto de Barcelona... no hay ninguna novedad para que ahora TVE diga esto...".

"Un documental poco documentado"

Muy crítico con la emisión de TVE se ha mostrado Miguel C. Botella, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Granada y presidente de la Sociedad Española de Antropología Física. Él estuvo embarcado en esta investigación hasta 2004 y se muestra muy sorprendido y extrañado hasta el punto de asegurar que le ha sorprendido mucho el documental "porque está muy poco documentado".

Él fue quien estudió los huesos de la Catedral de Sevilla anteriormente: "Por lo que pudimos ver no había duda de que los huesos que hay en la Catedral de Sevilla son de Colón. Había consenso de todos". Botella sí se muestra sorprendido al darse por hecho entonces y descartarse ahora que Cristóbal Colón y Diego Colón tuvieran una relación de hermanos.

Como el resto de especialistas consultados, este antropólogo incide en la necesidad de que los datos y estudios se publique en una revista científica con todas las garantías: "Mientras tanto, esto es un entretenimiento. Parece como algo introductorio a lo que nos puedan aportar posteriormente. Los genetistas e historiadores están disgustados. Es sólo un programa de entretenimiento".

Los restos de Colón en la Catedral de Sevilla. / José Luis Montero

Miguel Botella tras este preámbulo critica con dureza las afirmaciones vertidas por Lorente en el documental: "Es imposible determinar el origen por el ADN. La cuenca Mediterránea tuvo mucho movimiento de población. ¿Cómo vamos a decir un sitio exacto? Es imposible. Se podría hablar de zonas o áreas muy amplias. No me parece que sea muy claro".

Sobre el origen judío, también opina igual: "Tampoco. Además, no se puede hablar de sefardíes en ese momento porque no los había. Los expulsaron en 1492, cuando se descubre América. No existen genes judíos como tales. Habría que ver una secuencia de determinados caracteres".

Por último, el catedrático de la Universidad de Granada sostiene que Colón podría haber sido perfectamente genovés aunque fuera judío: "La teoría más sólida es que era de Génova. Su hermano Diego, por ejemplo, trata de nacionalizarse español. Eso indica que no era de aquí. Todo lo relacionado con Colón tiene una repercusión mundial. Yo, en principio, esto lo veo extraño y aventurado. Pero veremos si son tan concluyentes los resultados cuando se publiquen".

Una película original que plasma el proceso histórico y de estudio realizado

Lorente, con las cajas de los restos de Colón, que se conservan en Granada. / M. G.

El profesor José Antonio Lorente, antes de la presentación del documental y ante el revuelo mediático, emitió un comunicado en el que afirmaba que los resultados científicos completos y detallados de la investigación en la que se ha basado esta película documental sobre el origen de Colón, serían presentados en una rueda de prensa en la Universidad de Granada a celebrar a aproximadamente en el mes de noviembre.

El motivo de la realización de la rueda de prensa en fecha posterior a la presentación de la película "se debe a que aún se están analizando datos recientes muy importantes que, sin afectar al contenido de la película, sí tienen trascendencia científica para expertos e historiadores, por lo que deben ser presentados definitiva y conjuntamente en un contexto académico", añadía

Por último, Lorente agregaba que los resultados completos serán publicados en una revista científica internacional "para que sean libremente accesibles a todos los investigadores y expertos y para que sirvan de base para futuras posibles investigaciones sobre los personajes ya estudiados y sobre la población europea de referencia".