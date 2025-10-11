La Imprenta Municipal se moderniza gracias a una nueva máquina comprada en 2018 que estaba sin uso

La Imprenta Municipal ya está utilizando una nueva máquina de impresión offset que permite un avance significativo en la modernización de los servicios de impresión municipal, optimizando los procesos y mejorando la calidad de los trabajos. La máquina, adquirida en 2018 por 272.250 €, permanecía en desuso.

Desde julio de 2025, tras un periodo de pruebas y formación del personal, la Imprenta Municipal usa esta maquinaria a pleno rendimiento, reduciendo los tiempos de impresión y mejorando la calidad de los trabajos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la Imprenta Municipal para observar personalmente el funcionamiento de la nueva máquina de impresión offset de dos cuerpos recientemente instalada.

La nueva maquinaria, destinada a reemplazar un equipo obsoleto que solo imprimía en un color, estaba destinada a agilizar la producción de cartelería y pliegos con impresión simultánea en dos colores y una calidad superior. Sin embargo, tras su entrega a finales de 2018, la máquina permaneció embalada y sin uso debido a problemas de gestión relacionados con la acometida de agua, la instalación de un nuevo centro de transformación de energía y la tramitación de permisos con empresas y la administración autonómica.

El gobierno local asegura que "gracias al impulso del actual equipo de gobierno se ha desbloqueado esta situación paralizada durante más de siete años. La colaboración entre la Delegación de Hacienda, la Dirección General de Contratación y Administración, la Dirección General de Edificios Municipales, la Oficina Sevilla Open for Business, Endesa, la Delegación de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, y la implicación de los funcionarios implicados, ha permitido esta puesta en marcha".

"Este logro refleja la implicación del actual gobierno municipal para modernizar y desbloquear los servicios públicos", subraya el equipo de Sanz.

En este sentido, el primer edil ha destacado que “la reactivación de esta máquina no solo agiliza el trabajo del personal de la Imprenta Municipal, sino que también eleva la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, demostrando el nuestro compromiso con la mejora y la resolución de problemas heredados del gobierno anterior”.