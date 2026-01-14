Incendio en Sevilla: una mujer es trasladada con quemaduras graves al Hospital Virgen del Rocío

Una mujer mayor ha resultado herida con quemaduras graves tras el incendio registrado en su vivienda de Sevilla capital durante la madrugada de este miércoles. El suceso tuvo lugar sobre la una de la madrugada en un cuarto piso de un edificio de seis plantas situado en la calle León X de Sevilla, donde los vecinos alertaron de la presencia de humo y un intenso olor a quemado. La afectada, cuya edad no ha trascendido, fue trasladada en estado grave al hospital Virgen del Rocío.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el primer aviso sobre la 1:10 horas de la madrugada de este miércoles, cuando varios vecinos del inmueble alertaron de la presencia de humo denso y un fuerte olor a quemado procedente de un cuarto piso. La rapidez en la detección del siniestro permitió la activación inmediata de los servicios de emergencia (los Bomberos de Sevilla, la Policía Nacional, la Policía Local y el 061), aunque no evitó que la vivienda afectada quedara completamente calcinada tras el violento fuego desatado en el interior.

Los equipos de intervención se desplazaron rápidamente hasta el número de la calle León X donde se registró el incendio. Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos confirmaron que el fuego se había originado en un cuarto piso de un edificio residencial de seis plantas. El inmueble presentaba visibles signos de humo y olor a quemado, tal y como habían alertado los vecinos que realizaron el aviso al servicio de emergencias 112 Andalucía.

Los equipos de emergencia encontraron a una mujer mayor en el interior de la vivienda siniestrada, quien presentaba quemaduras de consideración. Tras ser atendida en primera instancia por los servicios sanitarios del 061, se procedió a su traslado inmediato al centro hospitalario de referencia para este tipo de lesiones en la provincia.

¿Cómo actuar ante un incendio en una vivienda?

Los expertos en emergencias recomiendan mantener la calma y seguir una serie de pautas básicas en caso de incendio en el hogar. Lo primero es alertar al servicio de emergencias 112 y evacuar la vivienda de manera ordenada, cerrando puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan avivar las llamas.

En ningún caso se debe intentar apagar un fuego de gran magnitud sin ayuda profesional, ya que el humo y los gases tóxicos pueden causar asfixia en cuestión de minutos. Si hay personas atrapadas en el interior, es fundamental avisar a los bomberos y no arriesgar la propia vida entrando en una zona en llamas.

Asimismo, es recomendable contar con detectores de humo en la vivienda y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas para prevenir posibles incidentes. La prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias domésticas relacionadas con el fuego.