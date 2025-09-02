Una incidencia en un radar provoca retrasos en el aeropuerto de Sevilla

Una avería en un radar del centro de control de Enaire en Sevilla ha provocado regulaciones y demoras en los vuelos del aeropuerto hispalense durante aproximadamente una hora durante el mediodía de este martes, un problema técnico que ya ha sido completamente solucionado según fuentes oficiales.

Los Controladores Aéreos informaron a través de su perfil en X que la incidencia fue detectada a las 13:15, afectando específicamente a la presentación radar en el centro de control de Enaire en Sevilla, instalación que gestiona diversos sectores del espacio aéreo del sur peninsular. Por motivos de seguridad, se activaron protocolos que generaron demoras temporales en las operaciones.

A las 14:37, el mismo canal comunicaba que las operaciones habían recuperado su normalidad habitual tras resolverse satisfactoriamente la incidencia técnica. Por su parte, AENA ha restado importancia al incidente, asegurando que el aeropuerto de Sevilla ha continuado operando con normalidad durante todo el episodio.

Renovación de equipos en marcha

Cabe recordar que el 29 de julio de 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para, a través de Enaire, licitar un contrato de suministro valorado en 24.048.300 euros destinado a renovar cinco radares primarios con tecnología tridimensional.

Este contrato autorizado permitirá al gestor estatal de navegación aérea acometer la renovación de radares primarios en su red de estaciones ubicadas en Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Sevilla, así como en Espiñeiras (A Coruña), donde además se contempla su instalación completa.