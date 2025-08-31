Tren o metro, la solución en Europa para conectar los aeropuertos con las ciudades

Cuando los turistas se bajan del avión en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, un aeródromo con 9,1 millones de pasajeros anuales y cada vez con más vuelos internacionales, se encuentran con que para llegar a la ciudad solo hay dos opciones de transporte público: taxi (o VTC) y autobús, con lo que eso supone de esperas y atascos de tráfico que pueden hacer que la primera hora en el destino resulte un tanto complicada. Si la llegada es de noche, la situación aún es peor, sobre todo cuando vuelves después de un vuelo con escalas y casi doce horas de avión y aeropuerto. En Sevilla, mientras que llega esa anunciada conexión Santa Justa-Aeropuerto, solo queda la opción del autobús, taxi o similar, o que alguien pueda recogerte. También se puede dejar el vehículo propio en el aparcamiento del aeródromo, pero obviamente esta opción solo es oportuna para quienes viven en la ciudad.

Los 8,9 kilómetros que separan los dos principales centros de transporte de Sevilla están llenos de obstáculos burocráticos que han hecho que, a pesar de ser una reivindicación histórica, permanezca estancada. El artículo 58 del nuevo reglamento de la Unión Europea (UE) sobre sostenibilidad en el transporte establece que “en el caso de los aeropuertos con un volumen total anual de tráfico de más de cuatro millones y menos de 12 millones de pasajeros, situados en un nodo urbano de la red ferroviaria transeuropea o en sus proximidades, la conexión del aeropuerto al nodo será por ferrocarril, metro, tranvía ligero, teleférico o, excepcionalmente, otras soluciones de transporte público de cero emisiones”.

El mismo artículo determina que si no se alcanzan los cuatro millones de pasajeros, esta conexión sólo será recomendable. En caso de que se superen los 12 millones de usuarios, la red ferroviaria habrá de ser de alta velocidad. Por este motivo, en el aeropuerto madrileño Barajas-Adolfo Suárez ya se trabaja en este objetivo, a través del AVE. La normativa comunitaria tienen un plazo límite para que se cumpla: antes de 2050.

El pasado mes de marzo expiró el plazo que se dio el Ministerio de Transporte para acabar el estudio informativo sobre la conexión ferroviaria del aeropuerto de Sevilla con Santa Justa sin que hasta ahora haya habido ningún avance. Donde sí parece que están en marcha los trámites para el tren entre el aeropuerto y la estación es en Málaga. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó en marzo por 1 millón de euros (IVA incluido), a través de Adif, la redacción del proyecto para dotar de segunda vía el tramo de vía única entre la estación del Aeropuerto y la zona verde de Campamento Benítez (ubicada entre las siguientes paradas de Plaza Mayor y Los Álamos), incluido en la línea C-1 de Cercanías que une Málaga y Fuengirola.

Autobús de Tussam al Aeropuerto de Sevilla / E. P.

Ahora bien, ¿cómo evitan otras ciudades el caos de tráfico en horas punta en zonas más o menos céntricas y concurridas? La solución está llena de lógica y aparece en casi todos los planeamientos urbanísticos: un buen sistema de transporte público y aparcamientos disuasorios.

En Europa hay varias ciudades que han apostado por el tren como la vía más directa no sólo para comunicar el aeropuerto con la ciudad, sino también para permitir los enlaces ferroviarios con otros destinos.

Milán

Milán, por ejemplo tiene tres aeropuertos funcionales: Malpensa situado a 50 kilómetros, Linate a 10 kilómetros y Bérgamo a 45 kilómetros. El de Malpensa es el que más tráfico recibe al año y cuenta con 2 terminales conectadas las 24 horas del día con un bus gratuito. El Malpensa Express lleva desde las dos terminales a la Estación Central de Milán en 50 minutos por 13 euros, 20 euros, si compras ida y vuelta. Hay otra línea del mismo tren que te lleva en 30 minutos a la parada de la Plaza Cadorna, junto al Castillo Sforzesco, por el mismo precio. Estos trenes tienen una frecuencia habitual de media hora.

Viena

Viena no solo tiene el CAT, un tren que en 15 minutos lleva del aeropuerto de Viena al Wien Mitte (el gran intercambiador de transportes) y viceversa. Los billetes (22,41 euros) tienen una validez de 6 meses. Si a esto se le suma la Viena City Card (29 euros un día) pero incluye todos los transportes públicos y tiene ventajas en algunos de los museos, además de que la app es una completa guía turística. También existe el Pase de transporte (30 euros durante siete días e incluye bicicleta Uber Lime).

La capital de Austria ha sabido solucionar en gran medida el difícil equilibrio entre un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde las grandes avenidas encierran un curioso entramado de calles y patios y la movilidad de sus vecinos. Un trabajo de muchos años que, como algunos vieneses afirman, se ha conseguido gracias a poner al ciudadano en el centro. Con las diferencias de población, hay aproximadamente 2 millones de habitantes en su núcleo urbano, 2,8 si se incluye su área metropolitana, existen ciertas similitudes urbanísticas. Un centro lleno de edificios históricos, palacios y monumentos, un río que los vieneses han sabido llenar de vida a ambos márgenes, y una serie de vías que abrazan esta zona céntrica. Hasta aquí. La ciudad fue elegida en 2024 por tercer año consecutivo, la más habitable del mundo, según un índice anual elaborado por Economist Intelligence Unit’ (EIU), empresa hermana de la publicación británica The Economist.

A una envidiable red de transporte público compuesta por trenes, metros y un carril bici respetado y cuidado, se une la existencia de una completa red de aparcamientos en los distritos exteriores que hacen que sea más cómodo dejar el coche y acceder al extenso centro de la ciudad en transporte público. Esto no significa que en la zona más turística no exista estacionamiento, pero casi pasa desapercibido. Es cierto que el metro de Viena tiene cinco líneas en el U-Bahn (metro subterráneo) que llega a la mayoría de los lugares imprescindibles y diez líneas en el S-Bahn, la red ferroviaria que da servicio a los suburbios y los núcleos de población cercanos.

Los tranvías, aunque más lentos, permiten moverse por todo el centro de la ciudad e incluso algunas zonas de las afueras. También cuenta con una amplia red de autobuses.

En Lisboa existe una línea de metro, la vermelha, que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad, además de un autobús, la línea 744.

Otras ciudades españolas

En Madrid, la opción más fácil para llegar desde el Adolfo Suárez-Madrid Barajas al centro es tomar el autobús 203 o Bus Express Aeropuerto, que funciona las 24 horas. Otra opción es el metro. La línea rosa (número 8) conecta el aeródromo con otras líneas en apenas 15 minutos. Ahora bien, desde la 1:30 a las 6:15 no hay servicio y tiene un suplemento. Además la línea de Cercanías C! une la T4 con la estación de Chamartín.

El autobús Aerobús es la forma más habitual para ir del aeropuerto de Barcelona al centro en transporte público. Funciona de 5:30 a 1:00, sale desde la dos terminales cada 5 o 10 minutos y realiza el trayecto en poco más de media hora, dependiendo del tráfico. El precio del billete es de 5,90 euros el trayecto o 10,20 el de ida y vuelta. En tren se puede coger el Rodalies R2 en la Terminal 2, que tarda 20 minutos en llegar a la Estación de Sants y 27 minutos hasta el Paseo de Gracia (parada cerca de la Casa Batlló).

Además está el autobús urbano 46 realiza el trayecto del aeropuerto de Barcelona a Plaza España en menos de media hora y la línea L9 Sud del metro lleva en media hora y por 5,15 euros (no incluido en la T-Casual) desde las dos terminales del aeropuerto a la Zona Universitaria, situada entre el Camp Nou y el Palacio Real de Pedralbes.