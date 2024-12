Indignación por el corte de Juan Sebastián Elcano: "No hay derecho. Está muy mal hecho"

Los vecinos del barrio de Los Remedios están indignados con el corte de la calle Juan Sebastián Elcano por las obras del futuro Vera Sevilla, que está remodelando por completo el entorno de la antigua fábrica de tabacos. El caos en la circulación es más que evidente con un buen número de calles convertidas en ratoneras. Los residentes denuncian la “falta total de información” y la “improvisación”. Además, no entienden cómo se ha cortado entera una calle principal del barrio, que conecta de manera rápida y directa los puentes de San Telmo y los Remedios, y no se ha optado por hacerlo por fases.

Este periódico ha podido comprobar de primera mano el caos de tráfico existente en la zona y la falta de información a la que se enfrentan los conductores. Muchos vehículos se dirigen directamente desde República Argentina o la Plaza de Cuba a buscar la calle Juan Sebastián Elcano, pero se encuentran con una valla que impide el acceso a este enclave principal del barrio de Los Remedios. En este punto empieza la confusión, pues algunos se adentran sin saber que van a tener que dar la vuelta al llegar a la confluencia con Virgen de Consolación. De hecho muchos conductores se adentran en esta calle perpendicular y también se ven obligados a dar marcha atrás, pese a las señales de advertencia.

El corte en la cabecera (Plaza de Cuba) hace que hay más congestión de la habitual en este punto, como señaló a este periódico José García, un vecino afectado: “República Argentina nunca se atasca. Y además, ahora se ha agravado porque están cambiando la jardinería de la glorieta y hay vehículos alrededor que entorpecen más el tráfico”.

Señal que advierte del corte en la Plaza de Cuba. / José Ángel García

Una de las cuestiones que más ha indignado a los residentes es que se haya cortado la calle en su totalidad, cuando los trabajos, por el momento, apenas se realizan en el perímetro exterior de la antigua Tabacalera, luego Altadis, que se está transformando en su totalidad para acoger el proyecto Vera Sevilla, complejo de oficinas, hotel de lujo y espacios verdes junto al Guadalquivir que promete ser una realidad en otoño de 2026 y que cuenta con una inversión de 250 millones de euros.

Donde están notando ya las consecuencias de las obras es en el bar Toro. Antonio, su responsable, no oculta la indignación por cómo se han desarrollado los acontecimientos. “La información ha sido cero. No han avisado a comercios ni vecinos, aunque digan que sí. No ha venido nadie. Los de la obra pusieron unos carteles por la imposibilidad de acceder a algunos garajes. En Virgen de Loreto llevan dos meses sin poder entrar. Lo que no podemos entender es cómo no han dejado un carril para el tráfico si la obra es en el acerado”.

La calle Juan Sebastián Elcano repleta de vallas por las obras. / José Ángel García

Para paliar el corte de tráfico, el Ayuntamiento ha invertido el sentido de la circulación en Monte Carmelo, que ahora desemboca en Virgen de Luján. Los vecinos y todos aquellos que quieran llegar a Juan Sebastián Elcano, tienen que hacerlo o bien por la calle Niebla o por Virgen del Valle para buscar una de las perpendiculares.

Como es habitual, los primeros días han sido caóticos por la falta de información. En la calle Monte Carmelo ha habido coches en distinto sentido. Todavía se pueden ver coches aparcados en distintas direcciones. El dueño del bar Toro afirma que la facturación ya se ha resentido un 50% y afea al Ayuntamiento que no hayan esperado. “Han tenido muy poca sensibilidad. La semana de Navidad y la de Reyes van a hacer poco, por lo que podían haber esperado al 7 de enero como deferencia a los comercios y los vecinos. El daño generado es importante”.

Durante la conversación a pie de calle se van sumando otros vecinos. Una de ellas es Montse, residente en Juan Sebastián Elcano a la que le cuesta ocultar su enfado: “No hay derecho a esto. Hay que ver la que tienen liada. Es indignante. Cómo han podido cortar la calle entera. ¡De Virgen de la Victoria a Plaza de Cuba no hay ninguna obra!”. Esta vecina advierte que la empresa que realiza los trabajos ha llenado la calle con carteles prohibiendo aparcar, pero que carecen del papel del Ayuntamiento que le dé validez. Además, denuncia con los operarios sí aparcan con impunidad. “Está todo muy mal organizado. La indignación en el barrio es enorme. Las obras hay que hacerlas, pero con sentido. Además, hasta aquí no pueden llegar los servicios de emergencia. Es un peligro”.

Los operarios trabajando en la zona. / José Ángel García

Francisco Ligenfert es un señor que va a visitar a su hija, también residente. Él pone el foco en la falta de supervisión por parte del Ayuntamiento: “Vive aquí, al lado de la Montanera. Yo le diría a los técnicos del Ayuntamiento que vengan a ver esto. Los cortes los han hecho los obreros. No hay por dónde entrar. Tienen que hacer algo más racional”. En la tertulia improvisada señalan que cuando llaman a la Policía les responde que no pueden hacer nada y que están estudiando la realización de algunas medidas de protestas.

Otro negocio afectado es el taller Neumarubio, en el número 14. José Antonio confirma la falta de información: “A mí me informaron los propios de la obra cuando cortaron. Se sorprendieron porque no había venido nadie del distrito. Ha sido de un día para otro. Nosotros somos los que estamos ahora informando a nuestros clientes y diciéndoles cómo pueden llegar. Han dejado abierto un tramo de Virgen de Regla para los cuatro garajes y para nosotros”.

Estas obras, que durarán un año, también han deparado la suspensión de la línea 41 de Tussam por la calle.